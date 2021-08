LIVE Deadline Day: Griezmann op weg naar Atlético, Dessers trekt naar Feyenoord

De 36-jarige Nederlander Arjen Swinkels keert terug op de Belgische velden. De voormalige verdediger van KV Mechelen, Beerschot en Lierse speelde vorig seizoen in eigen land bij VVV-Venlo en zat nu nog zonder club. Daar is in de laatste uurtjes van de transferperiode nog verandering in gekomen, want Swinkels heeft geteken bij Esperanza Pelt uit 3e nationale. Daar wordt hij herenigd met zijn broer Ruud, die doelman is bij de Limburgse club.

22 uur 50. Cultheld Swinkels keert terug naar België. De 36-jarige Nederlander Arjen Swinkels keert terug op de Belgische velden. De voormalige verdediger van KV Mechelen, Beerschot en Lierse speelde vorig seizoen in eigen land bij VVV-Venlo en zat nu nog zonder club. Daar is in de laatste uurtjes van de transferperiode nog verandering in gekomen, want Swinkels heeft geteken bij Esperanza Pelt uit 3e nationale. Daar wordt hij herenigd met zijn broer Ruud, die doelman is bij de Limburgse club. .

22 uur 22. Dessers keert terug naar Nederland. Cyriel Dessers gaat opnieuw in Nederland voetballen. Feyenoord huurt de aanvaller komend seizoen van Racing Genk en heeft ook een aankoopoptie. Dessers was in het seizoen 2019-2020 topschutter in de Eredivisie bij Heracles en verhuisde vorige zomer voor zo'n 4 miljoen naar Genk, waar hij de concurrentiestrijd met goaltjesdief Paul Onuachu verloor. Hij kwam in Genk 40 keer in actie en scoorde 8 keer. "Met Iké Ugbo hebben we intussen al een nieuwe aanvaller in huis. KRC Genk dankt Cyriel en wenst hem veel succes in het vervolg van zijn carrière", laat Genk weten. .