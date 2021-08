LIVE Deadline Day: Essevee shopt bij Antwerp, komt er nog nieuws over Mbappé?

12:11 Een 19-jarige aanwinst voor de spits van KV Mechelen. 12 uur 11. Een 19-jarige aanwinst voor de spits van KV Mechelen

De 22-jarige aanvaller Myziane Maolida is van Nice overgestapt naar Hertha Berlijn. Hij heeft een contract voor vier jaar ondertekend bij de Duitse club, die momenteel 18e staat in de Bundesliga met nul punten uit drie duels. Bij Hertha zal hij de kleedkamer delen met Dedryck Boyata. Dodi Lukebakio vertrok op huurbasis naar Wolfsburg. Volgens de geruchtenmolen zou ook Anderlecht geïnteresseerd geweest zijn in Maolida, maar het Brusselse bod zou zijn afgewezen door Nice, dat in augustus 2018 nog 10 miljoen betaalde voor de veelzijdige aanvaller die in Lyon is opgeleid.

Bij Hertha zal hij de kleedkamer delen met Dedryck Boyata. Dodi Lukebakio vertrok op huurbasis naar Wolfsburg.

Volgens de geruchtenmolen zou ook Anderlecht geïnteresseerd geweest zijn in Maolida, maar het Brusselse bod zou zijn afgewezen door Nice, dat in augustus 2018 nog 10 miljoen betaalde voor de veelzijdige aanvaller die in Lyon is opgeleid.

Moeskroen pikt Teddy Chevalier op bij KV Kortrijk. Hij tekent een contract voor twee seizoenen met optie voor een extra jaar.

Zulte Waregem shopt bij Antwerp. Het plukt middenvelder Frank Boya op uitleenbasis weg op de Bosuil. "Zulte Waregem is een mooie club waar ik opnieuw stabiliteit en plezier kan vinden in het voetbal", zegt Frank Boya. "Ik kom in een groep waar ik enkele spelers goed ken en kijk er dan ook enorm naar uit om te spelen voor Essevee."

Moise Kean keert terug naar zijn oude nest. Door het vertrek van Ronaldo had Juventus nood aan een nieuwe aanvaller en de club haalt een vertrouwd gezicht terug. Moise Kean wordt gehuurd van Everton. De 21-jarige spits speelde in de jeugd al voor Juventus en zette er in 2016 zijn eerste stapjes in het profvoetbal. In 2019 trok hij naar Everton. Die club leende hem vorig seizoen al eens uit aan PSG. Daar maakte hij 13 competitiegoals. Nu keert hij dus terug naar de Oude Dame. Hij wordt voor twee seizoen gehuurd en het bijhorende prijskaartje is 7 miljoen euro. Daarna heeft de club ook een aankoopoptie.

In 2019 trok hij naar Everton. Die club leende hem vorig seizoen al eens uit aan PSG. Daar maakte hij 13 competitiegoals. Nu keert hij dus terug naar de Oude Dame. Hij wordt voor twee seizoen gehuurd en het bijhorende prijskaartje is 7 miljoen euro. Daarna heeft de club ook een aankoopoptie.

Juventus zwaait Ronaldo nog eens uit. "Hij werd hier verwelkomd als een koning. Het werd een fantastisch verhaal." Manchester United betaalt 15 miljoen voor Ronaldo en dat gespreid over vijf jaar.



Manchester United betaalt 15 miljoen voor Ronaldo en dat gespreid over vijf jaar.

Wat met Mbappé? Er zijn deze zomer al wat spraakmakende transfers gebeurd in Europa: Messi naar PSG, Ronaldo naar Manchester United, Lukaku naar Chelsea, ... Maar ook over Kylian Mbappé wordt er al weken gepraat. Hij zou Parijs verlaten voor een avontuur bij Real Madrid. Komt die transfer er of niet? In de Franse krant L'Équipe staat vandaag te lezen dat de deal is afgesprongen. Gisteren zouden de onderhandelingen stopgezet zijn. Een bod van 200 miljoen euro zou niet volstaan voor PSG. Mbappé heeft nog een contract voor een jaar in Parijs. Hij lijkt dat dus te zullen uitdoen. Of komt er toch nog witte rook?

Komt die transfer er of niet? In de Franse krant L'Équipe staat vandaag te lezen dat de deal is afgesprongen. Gisteren zouden de onderhandelingen stopgezet zijn. Een bod van 200 miljoen euro zou niet volstaan voor PSG. Mbappé heeft nog een contract voor een jaar in Parijs. Hij lijkt dat dus te zullen uitdoen. Of komt er toch nog witte rook?

