LIVE Deadline Day: Club slaat 4 keer toe in 45 minuten, keert Griezmann terug naar Atlético?

De klok tikt en de deadline voor transfers binnen Europa nadert. Welke clubs uit de Jupiler Pro League slaan vandaag nog hun slag? Club Brugge lijkt alleszins nog druk in de weer. Blauw-zwart is klaar om een drieslag te slaan. En wat met de Europese grootmachten? Zal Kylian Mbappé in Parijs blijven of toch nog verkassen? Volg het transfernieuws op de voet.