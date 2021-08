LIVE Deadline Day: Charleroi plukt verdediger weg bij Bordeaux, Ihattaren naar Juventus

15:20 De kans lijkt groot dat Kylian Mbappé gewoon bij Paris Saint-Germain zal blijven. . 15 uur 20. De kans lijkt groot dat Kylian Mbappé gewoon bij Paris Saint-Germain zal blijven.

Charleroi weekt verdediger los bij Bordeaux. De Carolo's hebben de gelederen versterkt met de definitieve transfer van Loïc Bessilé. De 22-jarige Franse Togolees is een centrale verdediger en verlaat de Franse club Bordeaux. Daar speelde hij 2 wedstrijden op het hoogste niveau. Bessilé moet het vertrek van Dorian Dessoleil, naar Antwerp, opvangen.

Ihattaren trekt naar Juventus. Na 11 jaar bij PSV trekt Mohamed Ihattaren de deur bij de club uit Eindhoven achter zich dicht. De 19-jarige aanvallende middenvelder doorliep de jeugdreeksen bij PSV en gaat nu zijn geluk beproeven in Italië. Juventus heeft Ihattaren aangetrokken en zal hem meteen ook uitlenen aan een Italiaanse club. Het is nog niet duidelijk over welke ploeg het gaat.

Mechelen laat jongeren ervaring opdoen. KV Mechelen laat 2 jonge snaken ervaring opdoen. De 19-jarige spits Jossue Dolet wordt uitgeleend aan Helmond Sport. Senne Ceulemans, ook 19 jaar, slaat dan weer een jaar zijn tenten op bij Thes Sport.

Moeskroen haalt Luxemburger. 1B-club Moeskroen heeft Yan Bouché aangetokken. De 22-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract van 1 seizoen bij de Waalse club.

Arsenal aast op Tomiyasu. Trekt Takehiro Tomiyasu naar de Premier League? De 22-jarige verdediger die nog voor Sint-Truiden speelde, is op weg om de deur bij Bologna achter zich dicht te trekken. Volgens journalist David Orstein, van The Athletic UK, halen "The Gunners" de Japanner voor net geen 14 miljoen euro binnen.

Mboyo van STVV naar Gent. Een beetje een verrassende transfer in eigen land: Ilombe Mboyo trekt van STVV naar AA Gent. Dat maakt de makelaar van de speler bekend op Instagram. Mboyo is intussen al 34 jaar, maar hij moet in de Ghelamco Arena op zoek naar goals.

Door het uitvallen van Hannes Delcroix verliezen we tijdelijk een jonge, maar ook ervaren speler centraal achterin. Ons vertrouwen in de andere jonge spelers zoals Taylor Harwood-Bellis en Zeno Debast is groot, maar in een lang seizoen zijn ervaring en concurrentie ook belangrijk. Peter Verbeke, sportief directeur Anderlecht.

Magallan van Ajax naar Anderlecht. Anderlecht heeft een akkoord gevonden met Ajax over een uitleenbeurt van Lisandro Magallan. De Argentijnse verdediger blijft voorlopig een jaar in Brussel, maar paars-wit heeft ook een aankoopoptie.

Magallan heeft 27 lentes op zijn teller. Hij blonk eerst uit in eigen land waar hij met de Boca Juniors in 2018 de titel pakte. In januari 2019 zette hij de stap naar Amsterdam. Na een halfjaar bij Ajax begon hij aan reeks uitleenbeurten. Eerst bij Alaves, dan bij Crotone en nu dus bij Anderlecht.

Het Brusselse publiek kon de Argentijn recent nog aan het werk zien want hij speelde 90 minuten mee in de galamatch tussen Ajax en Anderlecht.

Eupen huurt de Marokkaanse jeugdinternationals Anas Nanah en Mohammed Essahel tot het einde van het seizoen van de Académie Mohammed VI de Football. Beide spelers zijn 18 jaar oud en hebben nog geen ervaring in het profvoetbal. Nanah is aanvoerder van de Marokkaanse U20 en speelt voornamelijk als linksachter. Essahel is een aanvallende middenvelder. Het tweetal zal in Eupen met de A-kern meetrainen maar zal eerste wedstrijdritme opdoen bij de beloften.

Nieuwe aanvaller voor KVK. KV Kortrijk heeft zijn aanval aangevuld met Rachid Alioui. De Marokkaans-Franse spits komt over van Angers. Hij moet mee het vertrek opvangen van Teddy Chevalier, die eerder op de dag naar Moeskroen verhuisde. KVK huurt de aanvaller, met optie tot aankoop.

De 29-jarige Alioui kwam vorig seizoen door "ernstige ziekte" slechts een keer in actie in de Ligue 1. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen toonde hij op de terugweg te zijn door in oefenduels met Angers drie keer te scoren. Alioui speelde tot hiertoe 79 wedstrijden in de Ligue 1 en 132 in de Ligue 2.

Sevilla-speler Jules Koundé wordt in verband gebracht met Chelsea, maar de Londense club heeft nog geen bod gedaan waar zijn huidige werkgever akkoord mee wil gaan.