17 uur 40. Hopelijk kunnen we ons doel, de promotie, bereiken. Ik ben er zeker van dat wanneer we hard werken, we hierin zullen slagen. Ari Nkaka.

17 uur 22. Uitverkoop bij Anderlecht. Aristote Nkaka komt het middenveld van Waasland-Beveren versterken. De 25-jarige middenvelder komt over van Anderlecht. Nkaka doorliep de jeugdopleiding van Club Brugge om nadien de overstap te maken naar Moeskroen. Op 27 oktober 2016 debuteerde hij in de Jupiler Pro League voor Les Hurlus tegen Waasland-Beveren. In 2018 stapte hij over naar Oostende. Nadat hij aan zee indruk maakte, tekende Nkaka voor Anderlecht dat hem meteen terug uitleende aan Oostende. In 2019 speelde hij kort voor UD Alméria in de Spaanse tweede klasse om in datzelfde seizoen nog de overstap te maken naar reeksgenoot Racing Santander. Afgelopen seizoen kwam Nkaka uit voor de Duitse tweedeklasser SC Paderborn. Nog nieuws uit het kamp van Anderlecht: Het contract tussen Bubacarr Sanneh en RSC Anderlecht werd in onderling overleg ontbonden. Ook Luka Adzic is geen speler meer van de club. Paars-wit wenst beide spelers succes in het vervolg van hun carrière. .