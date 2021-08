LIVE Deadline Day: Anderlecht huurt Magallan van Ajax, Mboyo keert terug naar Gent

13:43 13 uur 43. Mboyo van STVV naar Gent. Een beetje een verrassende transfer in eigen land: Ilombe Mboyo trekt van STVV naar AA Gent. Dat maakt de makelaar van de speler bekend op Instagram. Mboyo is intussen al 34 jaar, maar hij moet in de Ghelamco Arena op zoek naar goals. . Mboyo van STVV naar Gent Een beetje een verrassende transfer in eigen land: Ilombe Mboyo trekt van STVV naar AA Gent. Dat maakt de makelaar van de speler bekend op Instagram. Mboyo is intussen al 34 jaar, maar hij moet in de Ghelamco Arena op zoek naar goals.

13:41 13 uur 41. Door het uitvallen van Hannes Delcroix verliezen we tijdelijk een jonge, maar ook ervaren speler centraal achterin. Ons vertrouwen in de andere jonge spelers zoals Taylor Harwood-Bellis en Zeno Debast is groot, maar in een lang seizoen zijn ervaring en concurrentie ook belangrijk. Peter Verbeke, sportief directeur Anderlecht.

13:34 13 uur 34. Magallan van Ajax naar Anderlecht. Anderlecht heeft een akkoord gevonden met Ajax over een uitleenbeurt van Lisandro Magallan. De Argentijnse verdediger blijft voorlopig een jaar in Brussel, maar paars-wit heeft ook een aankoopoptie. Magallan heeft 27 lentes op zijn teller. Hij blonk eerst uit in eigen land waar hij met de Boca Juniors in 2018 de titel pakte. In januari 2019 zette hij de stap naar Amsterdam. Na een halfjaar bij Ajax begon hij aan reeks uitleenbeurten. Eerst bij Alaves, dan bij Crotone en nu dus bij Anderlecht.

Magallan heeft 27 lentes op zijn teller. Hij blonk eerst uit in eigen land waar hij met de Boca Juniors in 2018 de titel pakte. In januari 2019 zette hij de stap naar Amsterdam. Na een halfjaar bij Ajax begon hij aan reeks uitleenbeurten. Eerst bij Alaves, dan bij Crotone en nu dus bij Anderlecht.

Het Brusselse publiek kon de Argentijn recent nog aan het werk zien want hij speelde 90 minuten mee in de galamatch tussen Ajax en Anderlecht.

13:31 13 uur 31. Eupen huurt de Marokkaanse jeugdinternationals Anas Nanah en Mohammed Essahel tot het einde van het seizoen van de Académie Mohammed VI de Football. Beide spelers zijn 18 jaar oud en hebben nog geen ervaring in het profvoetbal. Nanah is aanvoerder van de Marokkaanse U20 en speelt voornamelijk als linksachter. Essahel is een aanvallende middenvelder. Het tweetal zal in Eupen met de A-kern meetrainen maar zal eerste wedstrijdritme opdoen bij de beloften.

13:29 13 uur 29. Nieuwe aanvaller voor KVK. KV Kortrijk heeft zijn aanval aangevuld met Rachid Alioui. De Marokkaans-Franse spits komt over van Angers. Hij moet mee het vertrek opvangen van Teddy Chevalier, die eerder op de dag naar Moeskroen verhuisde. KVK huurt de aanvaller, met optie tot aankoop. De 29-jarige Alioui kwam vorig seizoen door "ernstige ziekte" slechts een keer in actie in de Ligue 1. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen toonde hij op de terugweg te zijn door in oefenduels met Angers drie keer te scoren. Alioui speelde tot hiertoe 79 wedstrijden in de Ligue 1 en 132 in de Ligue 2.

De 29-jarige Alioui kwam vorig seizoen door "ernstige ziekte" slechts een keer in actie in de Ligue 1. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen toonde hij op de terugweg te zijn door in oefenduels met Angers drie keer te scoren. Alioui speelde tot hiertoe 79 wedstrijden in de Ligue 1 en 132 in de Ligue 2.

13:18 Sevilla-speler Jules Koundé wordt in verband gebracht met Chelsea, maar de Londense club heeft nog geen bod gedaan waar zijn huidige werkgever akkoord mee wil gaan. 13 uur 18.

13:01 13 uur 01. Borussia Dortmund neemt de Kroatische centrale verdediger Marin Pongracic op huurbasis over van VfL Wolfsburg. De 23-jarige Pongracic speelde sinds begin 2020 voor Wolfsburg. Afgelopen seizoen kwam hij elf keer in actie. Eind vorig jaar debuteerde de Kroaat voor de nationale ploeg in een oefeninterland tegen Turkije. Voor het afgelopen EK werd hij niet geselecteerd.Pongracic wordt bij Dortmund teamgenoot van Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Axel Witsel.

Eind vorig jaar debuteerde de Kroaat voor de nationale ploeg in een oefeninterland tegen Turkije. Voor het afgelopen EK werd hij niet geselecteerd.Pongracic wordt bij Dortmund teamgenoot van Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Axel Witsel.

12:11 Een 19-jarige aanwinst voor de spits van KV Mechelen. 12 uur 11. Een 19-jarige aanwinst voor de spits van KV Mechelen

11:57 11 uur 57. Maolida niet naar Anderlecht, wel naar Hertha. De 22-jarige aanvaller Myziane Maolida is van Nice overgestapt naar Hertha Berlijn. Hij heeft een contract voor vier jaar ondertekend bij de Duitse club, die momenteel 18e staat in de Bundesliga met nul punten uit drie duels. Bij Hertha zal hij de kleedkamer delen met Dedryck Boyata. Dodi Lukebakio vertrok op huurbasis naar Wolfsburg. Volgens de geruchtenmolen zou ook Anderlecht geïnteresseerd geweest zijn in Maolida, maar het Brusselse bod zou zijn afgewezen door Nice, dat in augustus 2018 nog 10 miljoen betaalde voor de veelzijdige aanvaller die in Lyon is opgeleid.

Bij Hertha zal hij de kleedkamer delen met Dedryck Boyata. Dodi Lukebakio vertrok op huurbasis naar Wolfsburg.

Volgens de geruchtenmolen zou ook Anderlecht geïnteresseerd geweest zijn in Maolida, maar het Brusselse bod zou zijn afgewezen door Nice, dat in augustus 2018 nog 10 miljoen betaalde voor de veelzijdige aanvaller die in Lyon is opgeleid.

11:07 11 uur 07. Premier League 15 miljoen: meer moest United niet neertellen voor 2 jaar Cristiano Ronaldo

10:48 Opvallende transfer in 1B. Moeskroen pikt Teddy Chevalier op bij KV Kortrijk. Hij tekent een contract voor twee seizoenen met optie voor een extra jaar. 10 uur 48.

10:47 Zulte Waregem shopt bij Antwerp. Het plukt middenvelder Frank Boya op uitleenbasis weg op de Bosuil. "Zulte Waregem is een mooie club waar ik opnieuw stabiliteit en plezier kan vinden in het voetbal", zegt Frank Boya. "Ik kom in een groep waar ik enkele spelers goed ken en kijk er dan ook enorm naar uit om te spelen voor Essevee.". 10 uur 47.

09:10 09 uur 10. Moise Kean keert terug naar zijn oude nest. Door het vertrek van Ronaldo had Juventus nood aan een nieuwe aanvaller en de club haalt een vertrouwd gezicht terug. Moise Kean wordt gehuurd van Everton. De 21-jarige spits speelde in de jeugd al voor Juventus en zette er in 2016 zijn eerste stapjes in het profvoetbal. In 2019 trok hij naar Everton. Die club leende hem vorig seizoen al eens uit aan PSG. Daar maakte hij 13 competitiegoals. Nu keert hij dus terug naar de Oude Dame. Hij wordt voor twee seizoen gehuurd en het bijhorende prijskaartje is 7 miljoen euro. Daarna heeft de club ook een aankoopoptie.

In 2019 trok hij naar Everton. Die club leende hem vorig seizoen al eens uit aan PSG. Daar maakte hij 13 competitiegoals. Nu keert hij dus terug naar de Oude Dame. Hij wordt voor twee seizoen gehuurd en het bijhorende prijskaartje is 7 miljoen euro. Daarna heeft de club ook een aankoopoptie.

08:43 Juventus zwaait Ronaldo nog eens uit. "Hij werd hier verwelkomd als een koning. Het werd een fantastisch verhaal." Manchester United betaalt 15 miljoen voor Ronaldo en dat gespreid over vijf jaar. 08 uur 43.



Manchester United betaalt 15 miljoen voor Ronaldo en dat gespreid over vijf jaar.