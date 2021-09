Jonge Duivels zetten Turkije vlot opzij en blijven foutloos in EK-voorronde

Fase per fase

Fase per fase

20:55 20 uur 55. EINDE: België pakt vlotte winst in Turkije. De Belgen zetten hun goede start verder in hun EK-kwalificatiecampagne. Tegen Turkije maakte Opende met twee goals het verschil, Vertessen deed er in de extra tijd nog een doelpunt bij. De Belgen leiden hun groep met 6 op 6. . EINDE: België pakt vlotte winst in Turkije De Belgen zetten hun goede start verder in hun EK-kwalificatiecampagne. Tegen Turkije maakte Opende met twee goals het verschil, Vertessen deed er in de extra tijd nog een doelpunt bij. De Belgen leiden hun groep met 6 op 6.

20:50 20 uur 50. GOAL: Vertessen pikt nog goaltje mee. De Belgen doen er nog een doelpunt bij. Matazo dribbelt goed en bedient Van der Brempt. Die mist zijn schot, maar Vertessen reageert kwiek en tikt de bal nog binnen. . GOAL: Vertessen pikt nog goaltje mee De Belgen doen er nog een doelpunt bij. Matazo dribbelt goed en bedient Van der Brempt. Die mist zijn schot, maar Vertessen reageert kwiek en tikt de bal nog binnen.

20:49 20 uur 49. Rood voor Turkije. Bayir pakt op korte tijd twee keer geel. De Turken moeten dus met 10 de wedstrijd vol maken, al maakt het niet veel meer uit. . Rood voor Turkije Bayir pakt op korte tijd twee keer geel. De Turken moeten dus met 10 de wedstrijd vol maken, al maakt het niet veel meer uit.

20:46 20 uur 46. 4 minuten extra tijd. We spelen nog 4 minuten verder. Doen de Belgen er nog een doelpunt bij? . 4 minuten extra tijd We spelen nog 4 minuten verder. Doen de Belgen er nog een doelpunt bij?

20:45 20 uur 45. De buit lijkt binnen voor de jonge Duivels, dus voert Mathijssen nog wat wissels door. Vertessen, El Hadj, Van der Brempt en Lissens zijn er de voorbije minuten op gekomen. Openda, De Ketelaere, Siquet en Raskin mogen gaan rusten. . De buit lijkt binnen voor de jonge Duivels, dus voert Mathijssen nog wat wissels door. Vertessen, El Hadj, Van der Brempt en Lissens zijn er de voorbije minuten op gekomen. Openda, De Ketelaere, Siquet en Raskin mogen gaan rusten.

20:43 20 uur 43. Bijna Akman. Daar zijn de Turken plots weer. Balci pakt uit met een heerlijke voorzet, Akman duikt spectaculair naar de bal, maar zijn kopbal gaat naast. . Bijna Akman Daar zijn de Turken plots weer. Balci pakt uit met een heerlijke voorzet, Akman duikt spectaculair naar de bal, maar zijn kopbal gaat naast.

20:40 20 uur 40.

20:38 20 uur 38. GOAL: Openda beslist het! Een minuutje nadat hij aan zijn tweede geel ontsnapt, beslist Openda de partij. De spits kan op links wegsnellen na een pass van Onana en trapt goed overhoeks binnen. Met nog een kleine tien minuten op de klok lijkt de buit binnen voor de Belgen. . GOAL: Openda beslist het! Een minuutje nadat hij aan zijn tweede geel ontsnapt, beslist Openda de partij. De spits kan op links wegsnellen na een pass van Onana en trapt goed overhoeks binnen. Met nog een kleine tien minuten op de klok lijkt de buit binnen voor de Belgen.

20:36 20 uur 36. Openda speelt met vuur. Hij staat offside maar besluit alsnog te trappen. Zijn lob gaat er dan wel heerlijk in, hier had hij zomaar zijn tweede gele kaart voor kunnen krijgen. . Openda speelt met vuur. Hij staat offside maar besluit alsnog te trappen. Zijn lob gaat er dan wel heerlijk in, hier had hij zomaar zijn tweede gele kaart voor kunnen krijgen.

20:30 20 uur 30. Openda gaat de bon op na een iets te stevig luchtduel. De Ketelaere moet zijn boze ploegmaat even wegduwen van de scheidsrechter, om erger te voorkomen. . Openda gaat de bon op na een iets te stevig luchtduel. De Ketelaere moet zijn boze ploegmaat even wegduwen van de scheidsrechter, om erger te voorkomen.

20:26 20 uur 26. We zijn een beetje aan een dood moment aanbeland in deze wedstrijd. Beide teams slagen er niet in om de controle te behouden. De minimale voorsprong blijft toch link voor de Duivels. . We zijn een beetje aan een dood moment aanbeland in deze wedstrijd. Beide teams slagen er niet in om de controle te behouden. De minimale voorsprong blijft toch link voor de Duivels.

20:20 20 uur 20. Verschaeren out, Matazo in. Het Belgische middenveld heeft er geen al te best kwartier opzitten. Mathijssen grijpt in en haalt Verschaeren naar de kant. Het 19-jarige Monaco-talent Eliot Matazo mag zich gaan bewijzen. . Verschaeren out, Matazo in Het Belgische middenveld heeft er geen al te best kwartier opzitten. Mathijssen grijpt in en haalt Verschaeren naar de kant. Het 19-jarige Monaco-talent Eliot Matazo mag zich gaan bewijzen.

20:18 20 uur 18. De Belgen zijn hun dipje te boven gekomen en kunnen nu de bal weer in de ploeg houden. Speculeren op de 0-1-voorsprong is wat riskant, dat weten de jonge Duivels ook. . De Belgen zijn hun dipje te boven gekomen en kunnen nu de bal weer in de ploeg houden. Speculeren op de 0-1-voorsprong is wat riskant, dat weten de jonge Duivels ook.

20:15 20 uur 15. Openda speelt het slecht uit. Plots komen de Belgen onder de Turkse druk uit. De Ketelaere stuurt met een heerlijke pass Openda diep. Die moet de meegespurte Verschaeren de 0-2 aanbieden, maar hij speelt het te nonchalant uit. . Openda speelt het slecht uit Plots komen de Belgen onder de Turkse druk uit. De Ketelaere stuurt met een heerlijke pass Openda diep. Die moet de meegespurte Verschaeren de 0-2 aanbieden, maar hij speelt het te nonchalant uit.

20:13 20 uur 13. De Turkse fans voelen dat er een doelpunt in de lucht hangt en zetten hun kelen open. De Belgen moeten hun dipje zien te overleven. . De Turkse fans voelen dat er een doelpunt in de lucht hangt en zetten hun kelen open. De Belgen moeten hun dipje zien te overleven.

20:11 20 uur 11. Akman laat de gelijkmaker liggen! Yilmaz, die uitstekend uit de kleedkamers is gekomen, bedient Akman op de rand van de zestien. De Turkse spits heeft alle ruimte om een hoek uit te kiezen, maar legt de bal een meetlatje naast het doel van Vandevoordt. De Belgen beven! . Akman laat de gelijkmaker liggen! Yilmaz, die uitstekend uit de kleedkamers is gekomen, bedient Akman op de rand van de zestien. De Turkse spits heeft alle ruimte om een hoek uit te kiezen, maar legt de bal een meetlatje naast het doel van Vandevoordt. De Belgen beven!

20:09 20 uur 09. Theate gaat naar nadat hij een paardenbeet krijgt van een Turk. De Belgen kunnen het moment gebruiken om het Turkse momentum wat te breken. De Duivels hebben het moeilijk. . Theate gaat naar nadat hij een paardenbeet krijgt van een Turk. De Belgen kunnen het moment gebruiken om het Turkse momentum wat te breken. De Duivels hebben het moeilijk.

20:05 20 uur 05. Net als in de eerste helft maken de Turken de beste indruk in de openingsminuten. Akman kan net niet bij een goeie bal van Yilmaz, daar komen de Belgen goed weg. . Net als in de eerste helft maken de Turken de beste indruk in de openingsminuten. Akman kan net niet bij een goeie bal van Yilmaz, daar komen de Belgen goed weg.

20:02 20 uur 02. START 2e HELFT: Houden Belgen voorsprong vast? Op de openingsminuten na was het Belgisch overwicht in de eerste helft groot. Trekken de jonge Duivels die lijn door na de pauze? . START 2e HELFT: Houden Belgen voorsprong vast? Op de openingsminuten na was het Belgisch overwicht in de eerste helft groot. Trekken de jonge Duivels die lijn door na de pauze?