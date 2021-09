17:48 17 uur 48. Aanvoerder Onana: "Van in het begin bij de zaak". Sinds de start van deze EK-kwalificaties hebben de Belgische beloften met Amadou Onana een nieuwe aanvoerder. Enkele maanden geleden was de jeugdinternational voor het Belgische publiek nog een nobele onbekende. Intussen heeft hij een stevige transfer gemaakt naar de Franse landskampioen Lille, mocht hij er debuteren in de competitie, kreeg hij bij zijn eerste cap bij de beloften meteen de aanvoerdersband en in die 1-3 overwinning in Kazachstan nam hij ook nog eens een doelpunt voor zijn rekening. "Turkije wordt morgen geen makkelijke wedstrijd. We hebben beelden van hen gezien en het is een ploeg met veel energie, ze zijn bijna altijd aan het pressen. We zullen dus van in het begin bij de zaak moeten zijn." . Aanvoerder Onana: "Van in het begin bij de zaak" Sinds de start van deze EK-kwalificaties hebben de Belgische beloften met Amadou Onana een nieuwe aanvoerder. Enkele maanden geleden was de jeugdinternational voor het Belgische publiek nog een nobele onbekende.

Intussen heeft hij een stevige transfer gemaakt naar de Franse landskampioen Lille, mocht hij er debuteren in de competitie, kreeg hij bij zijn eerste cap bij de beloften meteen de aanvoerdersband en in die 1-3 overwinning in Kazachstan nam hij ook nog eens een doelpunt voor zijn rekening.



"Turkije wordt morgen geen makkelijke wedstrijd. We hebben beelden van hen gezien en het is een ploeg met veel energie, ze zijn bijna altijd aan het pressen. We zullen dus van in het begin bij de zaak moeten zijn."

17:41 17 uur 41. Mathijssen: "Verschil met vorige generatie". Na de goede eerste wedstrijd in Kazachstan wil Jacky Mathijssen morgen met zijn jongens bevestigen in Turkije. "De groep heeft in Kazachstan laten zien dat ze er in moeilijke momenten toch doorheen geraken en dat is toch een verschil met de vorige generatie."

"Ik verwacht een forse eerste twintig minuten van de Turken, die voor eigen publiek spelen. De bedoeling is dat wij dan de nul houden, nadien overnemen, het balbezit naar ons toetrekken en van daaruit beginnen te voetballen."

17:35 17 uur 35. "Matazo zal slagen". De beloften zijn met een groep van 24 spelers afgereisd naar Bursa. Charleroi-middenvelder Anass Zaroury en Antwerp-aanwinst Michel Ange Balikwisha (contractuur) zijn er wegens blessures niet bij.

Eliot Matazo is voor het eerst opgeroepen. De negentienjarige middenvelder debuteerde vorig seizoen bij AS Monaco en liet er een uitstekende indruk na. "Het is wel duidelijk dat we er een fantastische speler bij hebben", zegt bondscoach Mathijssen.

"Hij heeft me onmiddellijk weten te overtuigen met zijn vista en goede voeten. Het valt niet vaak voor dat ik zo onder de indruk ben van een speler die ik voor de eerste keer zie. Dat is een jongen die zal slagen in het voetbal."

"Nu valt het nog te bekijken wanneer we hem best kunnen introduceren in de ploeg, maar de concurrentie op het middenveld is alvast weer toegenomen."

