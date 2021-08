Herbeleef de dag van Messi: adios Barcelona en uitzinnige PSG-fans, voorstelling morgen om 11 uur

17:10 Veel PSG-fans kwamen kijken naar aanwinst Messi. 17 uur 10. Veel PSG-fans kwamen kijken naar aanwinst Messi

16:59 Het aftellen tot de voorstelling kan beginnen. 16 uur 59. Het aftellen tot de voorstelling kan beginnen.

16:31 16 uur 31. Woensdag voorstelling om 11 u. Lionel Messi wordt morgen (woensdag) gepresenteerd als nieuwste aanwinst van PSG. De Franse topclub kondigt een persmoment om 11 u aan. . Woensdag voorstelling om 11 u Lionel Messi wordt morgen (woensdag) gepresenteerd als nieuwste aanwinst van PSG. De Franse topclub kondigt een persmoment om 11 u aan.

16:08 16 uur 08. "Il est là!": Messi zwaait vanuit ruit naar dolenthousiaste PSG-fans. "Il est là!": Messi zwaait vanuit ruit naar dolenthousiaste PSG-fans

15:59 "Ici c'est Paris." Messi heeft een passende T-shirt aangetrokken en zwaait een eerste keer naar de talrijk opgedaagde fans. . 15 uur 59. "Ici c'est Paris." Messi heeft een passende T-shirt aangetrokken en zwaait een eerste keer naar de talrijk opgedaagde fans.

15:57 15 uur 57. Ligue 1 PSG slaat zijn slag: Lionel Messi vervolledigt het sterrenteam in Parijs

15:43 Messi zet voet op Franse bodem. 15 uur 43. Messi zet voet op Franse bodem.

15:39 PSG komt met een video op Twitter op de proppen waarop 6 Ballon d'Ors en de Eiffeltoren te zien zijn. De aankondiging van Messi komt nu steeds dichter en dichter. "Een nieuwe diamant in Parijs", schrijven ze bij PSG. 15 uur 39. PSG komt met een video op Twitter op de proppen waarop 6 Ballon d'Ors en de Eiffeltoren te zien zijn. De aankondiging van Messi komt nu steeds dichter en dichter. "Een nieuwe diamant in Parijs", schrijven ze bij PSG.

15:39 Lionel Messi is ondertussen geland in Parijs. 15 uur 39. Lionel Messi is ondertussen geland in Parijs.

15:35 15 uur 35. Dat de vlucht van Messi met argusogen bekeken wordt, is duidelijk te zien in de cijfers. Zo'n 117.000 fans zien momenteel hoe de Argentijn aan het landen is in Parijs. . Dat de vlucht van Messi met argusogen bekeken wordt, is duidelijk te zien in de cijfers. Zo'n 117.000 fans zien momenteel hoe de Argentijn aan het landen is in Parijs.

15:31 15 uur 31. De talrijk opgekomen fans van PSG wachten aan de luchthaven Le Bourget op Messi.

15:30 15 uur 30. PSG-fans wachten vol ongeduld: “Messi! Messi! Messi!”. PSG-fans wachten vol ongeduld: “Messi! Messi! Messi!”

15:10 Iemand die helemaal in de wolken is met de transfer van Lionel Messi is Neymar. De twee sterren konden het destijds bij Barcelona op en naast het veld goed met elkaar vinden. De Braziliaan is dan ook meer dan blij dat hij terug met zijn maatje kan spelen. Op Instagram plaatste Neymar een foto van hen beiden, gevolgd met een blauw en rood hartje. "Terug samen", staat er ook te lezen. 15 uur 10. Iemand die helemaal in de wolken is met de transfer van Lionel Messi is Neymar. De twee sterren konden het destijds bij Barcelona op en naast het veld goed met elkaar vinden. De Braziliaan is dan ook meer dan blij dat hij terug met zijn maatje kan spelen. Op Instagram plaatste Neymar een foto van hen beiden, gevolgd met een blauw en rood hartje. "Terug samen", staat er ook te lezen.

15:04 Lionel Messi heeft in zijn carrière heel wat ballen in het mandje gelegd. Zijn laatste doelpunt in het shirt van FC Barcelona scoorde hij zowaar met het hoofd. Hij maakte toen de 1-0 tegen Celta de Vigo. 15 uur 04. Lionel Messi heeft in zijn carrière heel wat ballen in het mandje gelegd. Zijn laatste doelpunt in het shirt van FC Barcelona scoorde hij zowaar met het hoofd. Hij maakte toen de 1-0 tegen Celta de Vigo.

15:04 De fans van PSG zullen Messi alvast met open armen ontvangen. . 15 uur 04. De fans van PSG zullen Messi alvast met open armen ontvangen.

14:48 14 uur 48. Messi zou rond 15.30u landen in Parijs waarna hij zijn medische testen zal afwerken. . Messi zou rond 15.30u landen in Parijs waarna hij zijn medische testen zal afwerken.