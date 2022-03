20:24 20 uur 24. Nkunku trapt Leipzig naar halve finales. RB Leipzig blijft in de running om voor het eerst in de clubgeschiedenis de Duitse Beker te winnen. Het had in zijn kwartfinale geen enkele moeite met tweedeklasser Hannover. Christopher Nkunku zette zijn team op weg naar de zege met twee goals. Bekijke ze hieronder. . Nkunku trapt Leipzig naar halve finales RB Leipzig blijft in de running om voor het eerst in de clubgeschiedenis de Duitse Beker te winnen. Het had in zijn kwartfinale geen enkele moeite met tweedeklasser Hannover.

Christopher Nkunku zette zijn team op weg naar de zege met twee goals. Bekijke ze hieronder.

20:22 De twee goals van Nkunku tegen Hannover:. 20 uur 22. De twee goals van Nkunku tegen Hannover:

02-03-2022 02-03-2022.

22:41 22 uur 41. St. Pauli strandt in Berlijn. Er komt al zeker geen Hamburgse derby in de halve finales van de beker, want St.Pauli moest zich gewonnen geven tegen Union Berlijn. Aanvoerder Medic was de schlemiel bij de bezoekers. Hij gleed uit, waardoor invaller Vogelsammer de 2-1 kon maken. St.Pauli was na 20 minuten nochtans op voorsprong gekomen, door Kyereh. . St. Pauli strandt in Berlijn Er komt al zeker geen Hamburgse derby in de halve finales van de beker, want St.Pauli moest zich gewonnen geven tegen Union Berlijn. Aanvoerder Medic was de schlemiel bij de bezoekers. Hij gleed uit, waardoor invaller Vogelsammer de 2-1 kon maken. St.Pauli was na 20 minuten nochtans op voorsprong gekomen, door Kyereh.

22:40 Het begon allemaal nog goed voor St. Pauli. 22 uur 40. Het begon allemaal nog goed voor St. Pauli

01-03-2022 01-03-2022.

20:48 20 uur 48. Leipzig gaat door, Gladbach out. Borussia Mönchengladbach, dat in de vorige ronde Bayern vernederde met 5-0, is nu zelf ook uitgeschakeld. Het ging met de billen bloot bij tweedeklasser Hannover: 3-0. RB Leipzig heeft zich niet laten verrassen tegen Rostock. Dankzij Poulsen en Olmo bekert het een ronde voort. . Leipzig gaat door, Gladbach out Borussia Mönchengladbach, dat in de vorige ronde Bayern vernederde met 5-0, is nu zelf ook uitgeschakeld. Het ging met de billen bloot bij tweedeklasser Hannover: 3-0.

RB Leipzig heeft zich niet laten verrassen tegen Rostock. Dankzij Poulsen en Olmo bekert het een ronde voort.

20:47 20 uur 47.

19-01-2022 19-01-2022.

23:08 23 uur 08. We laten een enorme kans op een prijs schieten. We hebben geen cupmatch gespeeld. . Marco Rose (trainer Borussia Dortmund). We laten een enorme kans op een prijs schieten. We hebben geen cupmatch gespeeld. Marco Rose (trainer Borussia Dortmund)

22:46 22 uur 46.

22:41 22 uur 41. Owngoal Witsel, 3 op 3 voor tweedeklassers. Na Karlsruhe en HSV is St.Pauli de derde tweedeklasser in de kwartfinales. De thuisploeg verschalkte Borussia Dortmund. Amenyido opende snel de score, Witsel bracht zijn team in een lastig parket met een owngoal kort voor de pauze. Haaland scoorde op het uur nog de aansluitingstreffer vanaf de stip, maar een remonte was niet voor vanavond. Ook Meunier en Hazard stonden in de basis, maar ze deelden mee in de klappen. De bekerhouder wordt dus gewipt door de leider in de tweede klasse. . Owngoal Witsel, 3 op 3 voor tweedeklassers Na Karlsruhe en HSV is St.Pauli de derde tweedeklasser in de kwartfinales. De thuisploeg verschalkte Borussia Dortmund. Amenyido opende snel de score, Witsel bracht zijn team in een lastig parket met een owngoal kort voor de pauze. Haaland scoorde op het uur nog de aansluitingstreffer vanaf de stip, maar een remonte was niet voor vanavond. Ook Meunier en Hazard stonden in de basis, maar ze deelden mee in de klappen. De bekerhouder wordt dus gewipt door de leider in de tweede klasse.

22:41 22 uur 41.

21:25 De tweedeklassers doen het goed vanavond. Karlsruhe klopte München, Hamburg wipt Keulen na strafschoppen. De traditieclub leeft dus nog. . 21 uur 25. De tweedeklassers doen het goed vanavond. Karlsruhe klopte München, Hamburg wipt Keulen na strafschoppen. De traditieclub leeft dus nog.

18-01-2022 18-01-2022.

22:46 22 uur 46. Bayern ligt weer snel uit de beker na afgang. Voor het tweede seizoen op een rij is Bayern München vroeg uit de Duitse beker gekegeld. De voorbije maanden denderde Bayern als een pletwals door alle competities, maar tegen Mönchengladbach kreeg het een pijnlijke reality check. Bayern speelde nochtans met al zijn sterrren, met onder meer Neuer, Lewandowski, Müller, Goretzka, Gnabry en Kimmich. Maar na 21 minuten stond het al 3-0, met daarbij 2 goals van ex-Lierse-speler Bensebaini. Embolo dikte na de rust nog aan tot 5-0, een verdere vernedering werd Bayern bespaard. . Bayern ligt weer snel uit de beker na afgang Voor het tweede seizoen op een rij is Bayern München vroeg uit de Duitse beker gekegeld. De voorbije maanden denderde Bayern als een pletwals door alle competities, maar tegen Mönchengladbach kreeg het een pijnlijke reality check.

Bayern speelde nochtans met al zijn sterrren, met onder meer Neuer, Lewandowski, Müller, Goretzka, Gnabry en Kimmich. Maar na 21 minuten stond het al 3-0, met daarbij 2 goals van ex-Lierse-speler Bensebaini. Embolo dikte na de rust nog aan tot 5-0, een verdere vernedering werd Bayern bespaard.

22:40 22 uur 40.

27-10-2021 27-10-2021.

22:26 22 uur 26. Thorgan Hazard trapt Dortmund naar 1/8e finale. Dortmund heeft in de tweede ronde tweedeklasser Ingolstadt opzijgezet. En dat was meer dan verdiend. Dat het maar 2-0 was, is een wonder. Dortmund had liefst 18 doelpogingen, Ingolstadt 3. Dortmund had 84 procent balbezit en gaf 879 passes, Ingolstadt 173. Dortmund had al een paar keer het kader geraakt, waarna uiteindelijk een Belg het verschil maakte. Thorgan Hazard viel in de 70e minuut in voor Thomas Meunier. En 2 minuten later brak de invaller de ban: 1-0 op aangeven van Julian Brandt. Dat duo deed het 10 minuten later nog eens over: assist Brandt, goal Hazard. . Thorgan Hazard trapt Dortmund naar 1/8e finale Dortmund heeft in de tweede ronde tweedeklasser Ingolstadt opzijgezet. En dat was meer dan verdiend. Dat het maar 2-0 was, is een wonder. Dortmund had liefst 18 doelpogingen, Ingolstadt 3. Dortmund had 84 procent balbezit en gaf 879 passes, Ingolstadt 173.



Dortmund had al een paar keer het kader geraakt, waarna uiteindelijk een Belg het verschil maakte. Thorgan Hazard viel in de 70e minuut in voor Thomas Meunier. En 2 minuten later brak de invaller de ban: 1-0 op aangeven van Julian Brandt.



Dat duo deed het 10 minuten later nog eens over: assist Brandt, goal Hazard.

22:25 22 uur 25.

22:24 22 uur 24.

22:20 22 uur 20.

26-10-2021 26-10-2021.

08:31 08 uur 31. voetbal Duitsland 0-12! Bayern heeft in beker duidelijk geen genade voor amateurs van Bremer

26-08-2021 26-08-2021.

19:14 19 uur 14. DFB Pokal Wolfsburg uit de Duitse beker gezet vanwege "Bornauw-wissel"

16-08-2021 16-08-2021.