Rode Duivels stappen mét De Bruyne en Hazard het vliegtuig op, straks spreekt Martinez

17:10 De fans zwaaiden de Duivels uit in Charleroi. 17 uur 10. De fans zwaaiden de Duivels uit in Charleroi

17:08 17 uur 08. Gepakt en gezakt stappen de Rode Duivels in Charleroi het vliegtuig op richting München. Sterkhouders Kevin De Bruyne en Eden Hazard zijn er in elk geval gewoon bij, rond 19.45 uur komt er ongetwijfeld meer duidelijkheid van bondscoach Roberto Martinez. . Gepakt en gezakt stappen de Rode Duivels in Charleroi het vliegtuig op richting München. Sterkhouders Kevin De Bruyne en Eden Hazard zijn er in elk geval gewoon bij, rond 19.45 uur komt er ongetwijfeld meer duidelijkheid van bondscoach Roberto Martinez.

17:02 17 uur 02. Koers naar München. De selectie is intussen in Charleroi het vliegtuig opgestapt. Ze vertrekken dadelijk richting München. . Koers naar München De selectie is intussen in Charleroi het vliegtuig opgestapt. Ze vertrekken dadelijk richting München.

16:13 16 uur 13. Fans zwaaien Rode Duivels (mét Hazard en De Bruyne) uit. Na enkele dagen in Tubeke stappen de Rode Duivels opnieuw het vliegtuig op, dit keer richting München. Rond 16.30 uur stijgen ze op voor een zeer korte vlucht. Er staat nog een vraagteken achter de naam van Eden Hazard en Kevin De Bruyne, maar beide spelers reizen in elk geval wel mee naar Duitsland. Om 19.45 uur staat een persconferentie met Roberto Martinez en Axel Witsel op het menu, even later volgt nog de verkenning van het veld. . Fans zwaaien Rode Duivels (mét Hazard en De Bruyne) uit Na enkele dagen in Tubeke stappen de Rode Duivels opnieuw het vliegtuig op, dit keer richting München. Rond 16.30 uur stijgen ze op voor een zeer korte vlucht. Er staat nog een vraagteken achter de naam van Eden Hazard en Kevin De Bruyne, maar beide spelers reizen in elk geval wel mee naar Duitsland. Om 19.45 uur staat een persconferentie met Roberto Martinez en Axel Witsel op het menu, even later volgt nog de verkenning van het veld.

13:25 13 uur 25. Nieuws-nieuws is het niet, want Martinez had nog een contract tot na het WK 2022, maar wat men wel heeft laten weten vanuit de KBVB is dat als het vrijdag tegen Italië fout zou gaan, dat de bond dan het vertrouwen in de coach zal behouden. Martinez heeft trouwens toch geen aanbiedingen van clubs die hem interesseren. Sporza-verslaggever Ruben Van Gucht in Het Journaal 13u. Nieuws-nieuws is het niet, want Martinez had nog een contract tot na het WK 2022, maar wat men wel heeft laten weten vanuit de KBVB is dat als het vrijdag tegen Italië fout zou gaan, dat de bond dan het vertrouwen in de coach zal behouden. Martinez heeft trouwens toch geen aanbiedingen van clubs die hem interesseren. Sporza-verslaggever Ruben Van Gucht in Het Journaal 13u