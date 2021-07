EK Kort: refs komen minder tussen, Britse ticketverkoop gestopt en geannuleerd

Er zijn tijdens de groepsfase van het EK minder overtredingen gemaakt in vergelijking met de vorige eindtoernooien. Dat bracht de UEFA vrijdag naar buiten. Ook hebben scheidsrechters minder kaarten uitgedeeld en is de bal langer in het spel geweest.





Spelers, trainers en experts zijn het erover eens dat dat voor een belangrijk deel komt doordat scheidsrechters het spel zo veel mogelijk op gang willen houden. Scheidsrechters zijn tot dusver grotendeels buiten de schijnwerpers gebleven en er zijn voorlopig ook minder controversiële beslissingen genomen dan bij vorige EK's.





In de groepsfase werden per wedstrijd 22,4 overtredingen gemaakt, bij het EK van 2016 waren dat er nog 25,3. Het aantal uitgedeelde kaarten ging terug van 3,6 naar 2,7 per duel. De tijd dat spelers daadwerkelijk voetbalden, steeg van 56,5 minuten in 2016 naar bijna 59 minuten per wedstrijd in 2021.





"Onze rol is om de juiste beslissingen te nemen. We zijn erg blij om te zien dat er op dit moment minder overtredingen zijn", zei Roberto Rosetti, de voorzitter van het Scheidsrechterscomité van de UEFA, in een verklaring.





De gegevens laten ook zien hoe de VAR, die voor het eerst gebruikt wordt bij een EK, het voetbal heeft veranderd. Zo nam het aantal toegekende strafschoppen in de groepsfase toe van zeven bij het EK van 2016 tot veertien nu. De VAR werd gebruikt om 179 incidenten in 36 groepswedstrijden te beoordelen.