12 uur 26. Ook Italiaanse president van de partij zondag. De Italiaanse president Sergio Mattarella is zondag ook een van de toeschouwers tijdens de finale op Wembley. Door de strenge coronamaatregelen in Engeland mogen er maar 1000 Italiaanse fans vanuit hun thuisland afzakken naar Londen. Het Engelse elftal zal dus opnieuw op een grote achterban kunnen rekenen tijdens de finale. .

12:19

12 uur 19. Geblesseerde Spinazzola woont finale bij. Leonardo Spinazzola zal samen met de Italiaanse selectie afreizen naar Londen, waarin de Azzurri het zondag in de finale opnemen tegen Engeland. De Italiaanse linksachter was een openbaring tijdens het EK, maar viel in de kwartfinale tegen België geblesseerd uit met een gescheurde achillespees. De AS Roma-speler ging ondertussen wel al met succes onder het mes. .