EK Kort: Nederlander Björn Kuipers fluit finale, Engelse laserpen krijgt staartje

Björn Kuipers fluit EK-finale. Dan toch een Nederlander in de EK-finale. Björn Kuipers is door de UEFA aangeduid als scheidsrechter voor de clash tussen Engeland en Italië op Wembley. Voor de 48-jarige ref gaat een droom in vervulling. De 48-jarige arbiter uit Oldenzaal mag volgende week zondag de finale op Wembley fluiten. Dat bevestigen bronnen aan deze site. Voor Kuipers wordt het zijn vierde finale op een groot internationaal toernooi. Eerder floot hij de beslissende wedstrijden in de Europa League (2013), Champions League (2014) en Confederations Cup (2013). Dit EK leidde hij onder meer Denemarken - België.



Dit EK leidde hij onder meer Denemarken - België.



Zorgt Engelse EK-winst voor nationale feestdag? Een petitie die voor een Engelse nationale feestdag pleit bij EK-winst van Engeland is al door meer dan 100.000 mensen ondertekend. Hierdoor moet het voorstel al sowieso in het parlement besproken worden. De petitie werd vandaag opgestart en had om 14 uur al 110.000 handtekeningen verzameld. Het zou dus zomaar kunnen dat maandag 12 juli een officiële feestdag wordt over het Kanaal.

Van Gaal gedroomde bondscoach voor Nederlandse voetbalbond . Louis van Gaal wordt door de KNVB als de ideale kandidaat gezien om Frank de Boer op te volgen als bondscoach van het Nederlandse elftal. Volgens de NOS zijn directeur betaald voetbal Eric Gudde en directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma al op weg naar Portugal, waar de Nederlandse trainer momenteel verblijft. Vorige week wilde de 69-jarige trainer nog niet laten weten of hij een 3e ambtstermijn zag zitten bij Oranje. Sinds zijn ontslag bij Manchester United in 2016 was Van Gaal namelijk officieus met pensioen.

UEFA opent tuchtprocedure tegen Engelse voetbalbond. De UEFA heeft beslist om een tuchtprocedure op te starten tegen de FA naar aanleiding van 3 incidenten die zich tijdens Engeland-Denemarken voordeden. Zo werd er bij de beslissende strafschop van Harry Kane een laserpen gericht op het gezicht van Denemarken-doelman Kasper Schmeichel. Ook scheidsrechter Danny Makkelie maakte daar in zijn rapport melding van. Verder staken enkele fans vuurwerk af en werd het Deense volkslied op boegeroep onthaald door de Engelse supporters. Ook tijdens de match tegen Duitsland in Londen werd het volkslied verstoord door een deel Engelse fans. Op Wembley zaten gisteren meer dan 60.000 fans, het leeuwendeel Engelsen.

Zo werd er bij de beslissende strafschop van Harry Kane een laserpen gericht op het gezicht van Denemarken-doelman Kasper Schmeichel. Ook scheidsrechter Danny Makkelie maakte daar in zijn rapport melding van.

Verder staken enkele fans vuurwerk af en werd het Deense volkslied op boegeroep onthaald door de Engelse supporters. Ook tijdens de match tegen Duitsland in Londen werd het volkslied verstoord door een deel Engelse fans.

Op Wembley zaten gisteren meer dan 60.000 fans, het leeuwendeel Engelsen.

Günes wil aanblijven als Turks bondscoach. Ondanks een teleurstellend EK wil Senol Günes aanblijven als bondscoach van de Turkse nationale ploeg. De 69-jarige ex-doelman geeft aan teleurgesteld te zijn, maar focust zich nu op de WK-voorronde met zijn team. "Het EK was een teleurstelling, maar we moeten voortdoen, onder gelijk welke omstandigheden", vertelde Günes. Ondanks 3 nederlagen in de groepsfase hoopt de trainer dat zijn spelers toch iets hebben opgestoken van het EK, "zodat we ons grote doel kunnen bereiken, namelijk ons kwalificeren voor het WK." Turkije leidt zijn groep in de WK-kwalificatie met 7 punten uit 3 wedstrijden, na zeges tegen Nederland, Noorwegen en Letland.

Ook Italiaanse president van de partij zondag. De Italiaanse president Sergio Mattarella is zondag ook een van de toeschouwers tijdens de finale op Wembley. Door de strenge coronamaatregelen in Engeland mogen er maar 1000 Italiaanse fans vanuit hun thuisland afzakken naar Londen. Het Engelse elftal zal dus opnieuw op een grote achterban kunnen rekenen tijdens de finale.

