EK Kort: Engelse laserpen krijgt staartje bij UEFA, Spinazzola mee naar Londen

Martinez is duidelijk over zijn toekomst: "Mijn focus blijft bij de Rode Duivels"

13 uur 03. UEFA opent tuchtprocedure tegen Engelse voetbalbond. De UEFA heeft beslist om een tuchtprocedure op te starten tegen de FA naar aanleiding van 3 incidenten die zich tijdens Engeland-Denemarken voordeden. Zo werd er bij de beslissende strafschop van Harry Kane een laserpen gericht op het gezicht van Denemarken-doelman Kasper Schmeichel. Ook scheidsrechter Danny Makkelie maakte daar in zijn rapport melding van. Verder staken enkele fans vuurwerk af en werd het Deense volkslied op boegeroep onthaald door de Engelse supporters. Ook tijdens de match tegen Duitsland in Londen werd het volkslied verstoord door een deel Engelse fans. Op Wembley zaten gisteren meer dan 60.000 fans, het leeuwendeel Engelsen. .

12:44

12 uur 44. Günes wil aanblijven als Turks bondscoach. Ondanks een teleurstellend EK wil Senol Günes aanblijven als bondscoach van de Turkse nationale ploeg. De 69-jarige ex-doelman geeft aan teleurgesteld te zijn, maar focust zich nu op de WK-voorronde met zijn team. "Het EK was een teleurstelling, maar we moeten voortdoen, onder gelijk welke omstandigheden", vertelde Günes. Ondanks 3 nederlagen in de groepsfase hoopt de trainer dat zijn spelers toch iets hebben opgestoken van het EK, "zodat we ons grote doel kunnen bereiken, namelijk ons kwalificeren voor het WK." Turkije leidt zijn groep in de WK-kwalificatie met 7 punten uit 3 wedstrijden, na zeges tegen Nederland, Noorwegen en Letland. .