DUIVELSBLOG: "Klein van de bondscoach om niet te praten", vindt onze analist

18:17

18 uur 17. Eddy Snelders: "Klein om geen persconferentie te geven". Normaal gezien had de bondscoach vanavond tekst en uitleg moeten geven, maar de persconferentie is afgeblazen. Onze analist Eddy Snelders toont geen begrip. "Een enorme fout en redelijk klein", vindt de voormalige assistent-bondscoach. "Een bondscoach is de pers en vooral de supporters toch een verklaring verschuldigd? Dit is een vlucht vooruit en dat past niet bij een topcoach." .