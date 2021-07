De pers krijgt Kevin De Bruyne en Eden Hazard ook vandaag niet te zien

12:30 12 uur 30.

Einde livestream. Het eerste kwartier zit erop. De livestream wordt uitgeschakeld.

11:09 11 uur 09. Zonder De Bruyne en Hazard. Net zoals de voorbije dagen zijn Kevin De Bruyne en Eden Hazard er niet bij in het openingskwartier. Roberto Martinez laat duidelijk niet in zijn kaarten kijken met het oog op de match van morgenavond. Jason Denayer was vanochtend wel opnieuw van de partij op training. De verdediger was woensdag niet present. . Zonder De Bruyne en Hazard Net zoals de voorbije dagen zijn Kevin De Bruyne en Eden Hazard er niet bij in het openingskwartier.



Zo meteen trainen. Om 11 uur gaat de training van start. Het eerste kwartier kunt u hier bekijken in onze livestream.

Ik wil zo lang mogelijk voor de Rode Duivels spelen. In de basis of in de selectie zitten, dat maakt niet uit. Ik wil de nieuwe Vermaelen of Vertonghen worden. Ik hoop nog zeker tot en met het EK van 2024 voor België te kunnen uitkomen. Thomas Meunier.

06:28 06 uur 28. Het programa. - 11 uur: training in Tubeke - 16.30 uur: vlucht naar München - 19.30 uur: individuele interviews - 19.45 uur: persconferentie Martinez en Witsel - 20.15 uur: verkenning van de Allianz Arena . Het programa - 11 uur: training in Tubeke

- 16.30 uur: vlucht naar München

- 19.30 uur: individuele interviews

- 19.45 uur: persconferentie Martinez en Witsel

- 20.15 uur: verkenning van de Allianz Arena

