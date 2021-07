Bondscoach Martinez over Hazard en De Bruyne: "We zullen morgen beslissen"

Fase per fase

Fase per fase

19:36 19 uur 36. Fileproblemen in München. Intussen is er ook de bevestiging: de Rode Duivels gaan niet meer naar het stadion vandaag omwille van fileproblemen in München. Bondscoach Roberto Martinez zo veel mogelijk rust gunnen. Martinez en Axel Witsel zullen de verplaatsing naar de Allianz Arena wel nog maken. . Fileproblemen in München Intussen is er ook de bevestiging: de Rode Duivels gaan niet meer naar het stadion vandaag omwille van fileproblemen in München. Bondscoach Roberto Martinez zo veel mogelijk rust gunnen. Martinez en Axel Witsel zullen de verplaatsing naar de Allianz Arena wel nog maken.



19:07 19 uur 07. De Rode Duivels maken even een korte tussenstop aan hun hotel en gaan daarna naar de Allianz Arena. Daar zullen Axel Witsel en bondscoach Roberto Martinez de pers te woord staan. Mogelijk komt er dan ook meer nieuws rond Eden Hazard en Kevin De Bruyne. Of blijft de bondscoach zich op de vlakte houden? Normaal gezien ging de volledige groep dan ook nog de grasmat inspecteren, maar dat zou niet doorgaan. . De Rode Duivels maken even een korte tussenstop aan hun hotel en gaan daarna naar de Allianz Arena. Daar zullen Axel Witsel en bondscoach Roberto Martinez de pers te woord staan. Mogelijk komt er dan ook meer nieuws rond Eden Hazard en Kevin De Bruyne. Of blijft de bondscoach zich op de vlakte houden? Normaal gezien ging de volledige groep dan ook nog de grasmat inspecteren, maar dat zou niet doorgaan.

18:45 De sfeer is goed bij de Italianen. 18 uur 45. De sfeer is goed bij de Italianen

18:45 18 uur 45.

18:23 18 uur 23. Rode Duivels landen in München. De Rode Duivels kunnen vanaf nu echt beginnen toeleven naar de kwartfinale tegen Italië. Ze zijn in München en zullen straks het veld van de Allianz Arena beter gaan bestuderen. In de tussentijd spreken bondscoach Roberto Martinez en Axel Witsel nog met de pers. . Rode Duivels landen in München De Rode Duivels kunnen vanaf nu echt beginnen toeleven naar de kwartfinale tegen Italië. Ze zijn in München en zullen straks het veld van de Allianz Arena beter gaan bestuderen. In de tussentijd spreken bondscoach Roberto Martinez en Axel Witsel nog met de pers.

18:21 18 uur 21.

18:16 18 uur 16. Giorgio Chiellini liep in de interland tegen Zwitserland een (lichte) blessure op, hij werd in de voorbije EK-wedstrijden vervangen door Francesco Acerbi. De kans is heel groot dat Mancini tegen de Rode Duivels opnieuw voor Chiellini kiest. . Giorgio Chiellini liep in de interland tegen Zwitserland een (lichte) blessure op, hij werd in de voorbije EK-wedstrijden vervangen door Francesco Acerbi. De kans is heel groot dat Mancini tegen de Rode Duivels opnieuw voor Chiellini kiest.



18:11 Bondscoach Mancini en verdediger Chiellini. 18 uur 11. Bondscoach Mancini en verdediger Chiellini

18:08 18 uur 08. Ik voel me wedstrijdfit. Wie er ook speelt, we zijn helemaal klaar om Lukaku af te stoppen. Verdediger Giorgio Chiellini. Ik voel me wedstrijdfit. Wie er ook speelt, we zijn helemaal klaar om Lukaku af te stoppen. Verdediger Giorgio Chiellini

18:04 18 uur 04.

18:02 18 uur 02. We kennen de manier waarop België speelt, we zijn er helemaal klaar voor. Of het voor ons een verschil maakt met De Bruyne en Hazard aan de aftrap? Ik hoop gewoon dat al de beste spelers op het veld staan. . Italiaans bondscoach Roberto Mancini. We kennen de manier waarop België speelt, we zijn er helemaal klaar voor. Of het voor ons een verschil maakt met De Bruyne en Hazard aan de aftrap? Ik hoop gewoon dat al de beste spelers op het veld staan. Italiaans bondscoach Roberto Mancini

17:10 De fans zwaaiden de Duivels uit in Charleroi. 17 uur 10. De fans zwaaiden de Duivels uit in Charleroi

17:10 17 uur 10.

17:08 17 uur 08. Gepakt en gezakt stappen de Rode Duivels in Charleroi het vliegtuig op richting München. Sterkhouders Kevin De Bruyne en Eden Hazard zijn er in elk geval gewoon bij, rond 19.45 uur komt er ongetwijfeld meer duidelijkheid van bondscoach Roberto Martinez. . Gepakt en gezakt stappen de Rode Duivels in Charleroi het vliegtuig op richting München. Sterkhouders Kevin De Bruyne en Eden Hazard zijn er in elk geval gewoon bij, rond 19.45 uur komt er ongetwijfeld meer duidelijkheid van bondscoach Roberto Martinez.

17:06 De Bruyne en Hazard stapten mee het vliegtuig op naar München. 17 uur 06. De Bruyne en Hazard stapten mee het vliegtuig op naar München

17:06 17 uur 06.

17:05 17 uur 05.

17:05 17 uur 05.