BLOG: "De droom is voorbij", geen persconferentie Martinez vandaag

08:56 08 uur 56. "De droom is voorbij" en "Helaas: niet goed genoeg". In de Belgische kranten zindert de uitschakeling na. De algemene teneur: de droom van een EK-titel spat uiteen en dat dankzij een betere ploeg die ons versloeg, Italië.

08:53 08 uur 53. De krantenkoppen vandaag.

08:43 08 uur 43. Ik vrees dat de Duivels stilletjes aan op de weg terug zijn. Tom Boudeweel.

08:40 08 uur 40. Wat gaat er gebeuren met de 30-plussers in de selectie? Gaan die nog mee tot in Qatar? Tom Boudeweel.

08:33 08 uur 33. Martinez maakte geen al te beste indruk door Chadli in te brengen. Het was heel raar dat hij in minuut 97 Benteke nog wou laten inkomen. Tom Boudeweel.

08:31 08 uur 31. We hebben ondertussen geleerd dat België de drie musketiers - De Bruyne, Hazard en Lukaku - nodig hebben om het verschil te maken. Tom Boudeweel.

08:29 08 uur 29. Ik vrees dat we op het hoogste niveau niet de verdedigers hebben zoals Chiellini. De Italianen waren ook gewoon gretiger. Tom Boudeweel.

08:26 08 uur 26. Ons land is 1000 dagen nummer 1 van de wereld, wat wel leuk is. Maar een prijs pakken is toch iets anders. Nu is het een verhaal van net niet. Tom Boudeweel.

08:09 08 uur 09. Geen persconferentie van Martinez. Vandaag stond om 17.30 uur een persconferentie op de planning met bondscoach Roberto Martinez. Die werd zonet geschrapt. De hamvraag: "Blijft Martinez tot na het WK in Qatar?", zal nog even op een antwoord moeten wachten.

08:08 08 uur 08. EK voetbal 2020 IN BEELD: Ontgoocheling bij de Rode Duivels na het laatste fluitsignaal

07:56 07 uur 56. Wij klopten de nummer 1, dus niets is uitgesloten voor Italië. La Gazzetta dello Sport.

07:54 07 uur 54. "Italië gaat door tot het einde". In de Italiaanse kranten is de euforie groot. "Mooier bestaat niet", schrijft La Gazzetta dello Sport. "België, nummer 1 van de wereld en bronzen medaillewinnaar op het EK, had de ambitie om het EK te winnen. Wij klopten hen, dus niets is uitgesloten voor Italië."