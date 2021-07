Aftellen naar de EK-finale: pechvogel Spinazzola vliegt mee naar Londen

16:56

16 uur 56. Pechvogel Spinazzola woont de finale bij. Zoals verwacht is de geblesseerde linksachter Leonardo Spinazzola vanmiddag met de Italiaanse selectie mee afgereisd naar Londen voor de EK-finale. De 28-jarige verdediger van Italië raakte zwaar geblesseerd aan zijn achillespees in de kwartfinales tegen België (2-1). Intussen ging hij al met succes onder het mes. Voetballen is nog niet aan de orde. Spinazzola staat nog maanden aan de kant. .