Aftellen naar de EK-finale: Italianen aangekomen in Londen, Foden blijft binnen bij Engelsen

15 uur 22. De atmosfeer tijdens de halve finale op Wembley was de beste waarin ik ooit heb gespeeld. Harry Maguire.

15 uur 15. Italië wordt de moeilijkste test op dit EK. We zullen op ons best moeten zijn om ze te verslaan. Engeland-bondscoach Gareth Southgate.

Harry Kane in aanloop naar finale: "Dit wordt de belangrijkste wedstrijd in mijn carrière"

Italië zet voet in Londen. 13 uur 57.

12 uur 44. Geen Foden op training. Voor de laatste keer tijdens dit EK traint Engeland in het trainingskamp van St. George's Park. 25 spelers waren paraat, enkel Phil Foden bleef uit voorzorg binnen. De Manchester City-speler ondervindt nog hinder van een tik die hij kreeg. Na de training vertrekt de Engelse nationale ploeg naar London. Daar treft de selectie de laatste voorbereidingen voor de finale van morgen. .

10 uur 47. Engeland neemt afscheid van voormalig topspits Paul Mariner. Op 68-jarige leeftijd heeft Paul Mariner de strijd tegen hersenkanker verloren. De aanvaller scoorde in zijn carrière 139 doelpunten voor Ipswich Town en speelde in totaal ook 35 keer voor de nationale ploeg van Engeland. Bij de Three Lions deed Mariner de netten 13 keer trillen en maakte hij deel uit van de selectie op het EK van 1980 en het WK van 1982. .