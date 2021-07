Aftellen naar de EK-finale: Engeland neemt afscheid van oud-spits Mariner

10:47

10 uur 47. Engeland neemt afscheid van voormalig topspits Paul Mariner. Op 68-jarige leeftijd heeft Paul Mariner de strijd tegen hersenkanker verloren. De aanvaller scoorde in zijn carrière 139 doelpunten voor Ipswich Town en speelde in totaal ook 35 keer voor de nationale ploeg van Engeland. Bij de Three Lions deed Mariner de netten 13 keer trillen en maakte hij deel uit van de selectie op het EK van 1980 en het WK van 1982. .