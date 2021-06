Roberto Martinez verwacht dat Kroatië Rode Duivels "maximaal zal testen"

17:05 17 uur 05. Roberto Martinez over zijn geblesseerde internationals:. Eden Hazard: "Ik verwacht hem zondag niet in de basis tegen Kroatië. En als hij niet speelt, hebben we nog een kleine week om hem fit te krijgen. Eden kan ook op zijn talent teren en groeien in het toernooi. Daar heeft hij de nodige ervaring voor. Belangrijk is dat hij zich amuseert." Kevin De Bruyne: "Zijn situatie is onveranderd. Over hem kan ik geen update geven." Axel Witsel: "Op vrijdag 11 juni (een dag voor de EK-match tegen Rusland, red.) verwachten we dat hij met de groep kan meetrainen. Dan krijgt Axel groen licht voor het toernooi. Ik heb geen glazen bol, maar ik vind het wel realistisch. Het ziet er goed uit. . Roberto Martinez over zijn geblesseerde internationals: Eden Hazard: "Ik verwacht hem zondag niet in de basis tegen Kroatië. En als hij niet speelt, hebben we nog een kleine week om hem fit te krijgen. Eden kan ook op zijn talent teren en groeien in het toernooi. Daar heeft hij de nodige ervaring voor. Belangrijk is dat hij zich amuseert."

Kevin De Bruyne: "Zijn situatie is onveranderd. Over hem kan ik geen update geven."

Axel Witsel: "Op vrijdag 11 juni (een dag voor de EK-match tegen Rusland, red.) verwachten we dat hij met de groep kan meetrainen. Dan krijgt Axel groen licht voor het toernooi. Ik heb geen glazen bol, maar ik vind het wel realistisch. Het ziet er goed uit.

17:04 17 uur 04. De hamvraag in het basiskamp van de Rode Duivels: haalt Axel Witsel het EK?

17:02 17 uur 02. Tegen Lukaku spelen nu, is niet meer hetzelfde als 3 jaar geleden. Hij creëert op die manier wel extra ruimte. Daar moeten we gebruik van maken. Roberto Martinez. Tegen Lukaku spelen nu, is niet meer hetzelfde als 3 jaar geleden. Hij creëert op die manier wel extra ruimte. Daar moeten we gebruik van maken. Roberto Martinez

16:58 16 uur 58. "Op 11 juni moet Witsel met de groep trainen". Wanneer acht de bondscoach zijn belangrijke pion Axel Witsel voldoende fit voor het EK? "Op 11 juni moet Axel Witsel normaal kunnen trainen met de groep. Dat is realistisch", vindt de bondscoach. . "Op 11 juni moet Witsel met de groep trainen" Wanneer acht de bondscoach zijn belangrijke pion Axel Witsel voldoende fit voor het EK?

"Op 11 juni moet Axel Witsel normaal kunnen trainen met de groep. Dat is realistisch", vindt de bondscoach.

16:55 16 uur 55. "Eden moet zich amuseren op het veld". En als Eden Hazard zondag de oefeninterland niet haalt? "Hij beschikt over voldoende ervaring. Daar maak ik me geen zorgen over. Het is ook een speler die kan groeien in het toernooi", gelooft Roberto Martinez. "Hij beschikt nu eenmaal over een flinke portie talent." "Nog belangrijker: Eden moet zich amuseren op het veld." . "Eden moet zich amuseren op het veld" En als Eden Hazard zondag de oefeninterland niet haalt?

"Hij beschikt over voldoende ervaring. Daar maak ik me geen zorgen over. Het is ook een speler die kan groeien in het toernooi", gelooft Roberto Martinez. "Hij beschikt nu eenmaal over een flinke portie talent."

"Nog belangrijker: Eden moet zich amuseren op het veld."

16:54 16 uur 54. "Sommigen hebben nog wat minuten nodig". "Nu is het belangrijk om elke speler zo scherp mogelijk te krijgen voor het EK", stipt de bondscoach aan. "Gisteren waren er die er meteen stonden, anderen hebben nog wat minuten nodig." . "Sommigen hebben nog wat minuten nodig" "Nu is het belangrijk om elke speler zo scherp mogelijk te krijgen voor het EK", stipt de bondscoach aan. "Gisteren waren er die er meteen stonden, anderen hebben nog wat minuten nodig."

16:53 16 uur 53. We zijn verheugd dat Eden progressie maakt, net als Axel. En we zijn verheugd dat Kevin niet onder het mes hoeft. Roberto Martinez. We zijn verheugd dat Eden progressie maakt, net als Axel. En we zijn verheugd dat Kevin niet onder het mes hoeft. Roberto Martinez

16:51 16 uur 51. Eden Hazard zal morgen met de groep trainen. Ik verwacht niet dat hij zondag aan de wedstrijd begint. Het zal positief zijn als hij een rol kan spelen tegen Kroatië. Roberto Martinez. Eden Hazard zal morgen met de groep trainen. Ik verwacht niet dat hij zondag aan de wedstrijd begint. Het zal positief zijn als hij een rol kan spelen tegen Kroatië. Roberto Martinez

16:48 16 uur 48. Het team van zondag tegen Kroatië wordt niet het basiselftal voor de eerste wedstrijd van de Belgen op het EK tegen Rusland. "Het draait nog om het samenspel", vertelt Roberto Martinez. "En om iedereen klaar te krijgen voor het EK. Daarom wil ik iedereen wedstrijdminuten gunnen." . Het team van zondag tegen Kroatië wordt niet het basiselftal voor de eerste wedstrijd van de Belgen op het EK tegen Rusland.

"Het draait nog om het samenspel", vertelt Roberto Martinez. "En om iedereen klaar te krijgen voor het EK. Daarom wil ik iedereen wedstrijdminuten gunnen."

16:47 16 uur 47. Kroatië zal ons maximaal testen. "In vergelijking met het duel tegen Griekenland zetten we zondag een stapje hoger", zegt Martinez op het persmoment in het nationaal oefencentrum in Tubeke. "De match tegen Griekenland was precies wat we nodig hadden, de Grieken waren competitief. Veel van onze spelers kwamen terug uit een break na een lang seizoen." "Ik verwacht dat Kroatië ons maximaal zal testen. De Kroaten werden tweede op het WK, ze hebben een ervaren groep", weet de bondscoach, die benadrukte dat het basiselftal van tegen Kroatië niet identiek zal zijn aan het team dat het op het EK tegen Rusland zal opnemen. "We verwachten dat de Kroaten hoog druk zullen zetten. We zullen heel goed moeten verdedigen." . Kroatië zal ons maximaal testen "In vergelijking met het duel tegen Griekenland zetten we zondag een stapje hoger", zegt Martinez op het persmoment in het nationaal oefencentrum in Tubeke.

"De match tegen Griekenland was precies wat we nodig hadden, de Grieken waren competitief. Veel van onze spelers kwamen terug uit een break na een lang seizoen."

"Ik verwacht dat Kroatië ons maximaal zal testen. De Kroaten werden tweede op het WK, ze hebben een ervaren groep", weet de bondscoach, die benadrukte dat het basiselftal van tegen Kroatië niet identiek zal zijn aan het team dat het op het EK tegen Rusland zal opnemen.

"We verwachten dat de Kroaten hoog druk zullen zetten. We zullen heel goed moeten verdedigen."



16:46 16 uur 46. De match van gisteren hadden we nodig, na een lange tijd zonder wedstrijden. Kroatië zal ons echt testen. Ze zijn niet voor niets vicewereldkampioen. Roberto Martinez. De match van gisteren hadden we nodig, na een lange tijd zonder wedstrijden. Kroatië zal ons echt testen. Ze zijn niet voor niets vicewereldkampioen. Roberto Martinez

16:45 16 uur 45. Roberto Martinez praat met de pers. De bondscoach zit klaar om terug te blikken op Griekenland (1-1) en vooruit te blikken op Kroatië, nu zondag. . Roberto Martinez praat met de pers De bondscoach zit klaar om terug te blikken op Griekenland (1-1) en vooruit te blikken op Kroatië, nu zondag.

