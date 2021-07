Ook Beerschot verliest van Utrecht, Gent klopt Franse landskampioen

20:55 20 uur 55.

Beerschot verliest Memorial Marc Steenackers. Utrecht is tijdens deze voorbereiding al een taaie klant gebleken voor heel wat Belgische eersteklassers. Zo verloren eerder KV Mechelen, AA Gent en Club Brugge al tegen de Nederlandse club. Anderlecht speelde gelijk. En vandaag legde Utrecht ook Beerschot over de knie. Vanhamel werd na het halfuur een eerste keer geklopt door Boussaid en de bezoekers namen zo de partij in handen. De gelijkmaker werd net voor de rust afgekeurd voor buitenspel en na de rust was het weer Utrecht dat eerst kon scoren. Van de Streek maakte er 0-2 van. Invaller Blessing Eleke gaf de aanwezige Beerschot-fans toch nog een reden tot juichen met een aansluitingstreffer, maar meer zat er niet meer in.

Promovendus Union heeft gelijkgespeeld tegen Valenciennes, een ploeg uit de Franse tweede klasse. Het werd 1-1. In het stadion van Overijse opende Union al snel de score via Loïc Lapoussin, maar na negen wissels kregen de Brusselaars in het slot alsnog een gelijkmaker tegen.

Gent klopt Rijsel (0-1). AA Gent liet er tegen Rijsel geen gras over groeien. Gianni Bruno scoorde na amper een minuut tegen de club waar hij zijn opleiding kreeg. De Franse landskampioen kwam na een helft met 10 te staan na de uitsluiting van Saad Agouzoul, vorig jaar nog uitgeleend aan Moeskroen.

Genk speelt gelijk tegen AZ (1-1). Racing Genk opent dit weekend zijn seizoen met de Supercup tegen Club Brugge. De ploeg van trainer John van den Brom oefende vandaag nog eens tegen AZ. Het bleef erg lang 0-0 tot Cyriel Dessers de openingsgoal in het lege doel kon leggen. De diepe bal van Uronen verraste de AZ-doelman en Dessers werkte koel af: 1-0. Maar een zege zat er niet in voor Genk. In de laatste minuut van de partij dwarrelde een bal dwars door de Genkse verdediging. Oosting kegelde het leer via Vandevoordt en de lat in doel: 1-1.

Ik ben nog maar op 75% van mijn kunnen, zaterdag moet dat 100% zijn en pakken we die Beker. Noa Lang tijdens de rust tegen FC Utrecht.