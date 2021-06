Oefenwedstrijden: Union overklast Zulte Waregem, kijk live naar Club-Beerschot

19:30 19 uur 30. Bekijk de oefenwedstrijd Club Brugge - Beerschot:. Bekijk de oefenwedstrijd Club Brugge - Beerschot: Video player inladen ...

18:22 18 uur 22. Union smeert Zulte Waregem 4 goals aan. Promovendus Union heeft overtuigend gewonnen van Zulte Waregem. Op bezoek bij de West-Vlamingen vond Union 4 keer de weg naar doel. Lynen, Vanzeir, Bager en Undav legden een zware eindstand vast. Een voorteken voor het eerste seizoen van Union in 1A? . Union smeert Zulte Waregem 4 goals aan Promovendus Union heeft overtuigend gewonnen van Zulte Waregem. Op bezoek bij de West-Vlamingen vond Union 4 keer de weg naar doel. Lynen, Vanzeir, Bager en Undav legden een zware eindstand vast. Een voorteken voor het eerste seizoen van Union in 1A?

18:21 18 uur 21. Net geen 10 voor KVO. KV Oostende heeft uitgehaald tegen Zwevezele. Na de eerste helft was het verschil nog erg klein tussen beide ploegen: 3-4. Na rust haalde de kustploeg zijn sloophamer boven. Ndicka, Stiers (2x), Bätzner en Medley legden de 3-9 eindstand vast. . Net geen 10 voor KVO KV Oostende heeft uitgehaald tegen Zwevezele. Na de eerste helft was het verschil nog erg klein tussen beide ploegen: 3-4.

Na rust haalde de kustploeg zijn sloophamer boven. Ndicka, Stiers (2x), Bätzner en Medley legden de 3-9 eindstand vast.

16:14 16 uur 14. KV Mechelen haalt uit tegen derde amateurploeg. Mechelen heeft een schietoefening gehouden op het veld van Tempo Overijse. Voor rust kon de thuisploeg de schade nog beperken. Via een frommelgoal kwam Mechelen op voorsprong via Engvall. Net voor rust maakte Onur Kaya er 0-2 van via een vrije trap. Na rust stoomde de bezoekers door. Met goals van De Bie, De Camargo (2x), Schoofs en Hairemans werd het zowaar 0-7. In het slot kon Dehond de eer van Overijse nog redden. Resultaat: 1-7 en een goed opgewarmd schot. . KV Mechelen haalt uit tegen derde amateurploeg Mechelen heeft een schietoefening gehouden op het veld van Tempo Overijse. Voor rust kon de thuisploeg de schade nog beperken. Via een frommelgoal kwam Mechelen op voorsprong via Engvall. Net voor rust maakte Onur Kaya er 0-2 van via een vrije trap.

Na rust stoomde de bezoekers door. Met goals van De Bie, De Camargo (2x), Schoofs en Hairemans werd het zowaar 0-7. In het slot kon Dehond de eer van Overijse nog redden. Resultaat: 1-7 en een goed opgewarmd schot.

16:05 16 uur 05. Nieuwkomer Frey scoort voor Antwerp. Antwerp heeft vanmiddag geoefend tegen Hoogstraten VV. Bij Antwerp stond Mbenza in de spits, na rust mocht nieuwe aanwinst Frey hem aflossen. Beide spitsen wisten een bal tegen de touwen te prikken in 45 minuten, een logische 2-0-zege tot gevolg. . Nieuwkomer Frey scoort voor Antwerp Antwerp heeft vanmiddag geoefend tegen Hoogstraten VV. Bij Antwerp stond Mbenza in de spits, na rust mocht nieuwe aanwinst Frey hem aflossen. Beide spitsen wisten een bal tegen de touwen te prikken in 45 minuten, een logische 2-0-zege tot gevolg.

16:02 16 uur 02. Gent sluit stage af met gelijkspel tegen Feyenoord. Voor Gent was Feyenoord het sluitstuk van hun Nederlandse stage. De ploeg van Hein Vanhaezebrouck speelde gelijk tegen de Rotterdammers. Tissoudali mocht de Gentse goal achter zijn naam schrijven in de 56e minuut. Aan de overzijde scoorde Bannis enkele minuten later al de 1-1. Bij de Buffalo's stonden een aantal vaste waarden zoals Bolat, Tsjakvetadze, Kums en Odjidja op het veld. Bij Feyenoord stond de Belg Federico Antonucci in de basis. . Gent sluit stage af met gelijkspel tegen Feyenoord Voor Gent was Feyenoord het sluitstuk van hun Nederlandse stage. De ploeg van Hein Vanhaezebrouck speelde gelijk tegen de Rotterdammers. Tissoudali mocht de Gentse goal achter zijn naam schrijven in de 56e minuut. Aan de overzijde scoorde Bannis enkele minuten later al de 1-1.

Bij de Buffalo's stonden een aantal vaste waarden zoals Bolat, Tsjakvetadze, Kums en Odjidja op het veld. Bij Feyenoord stond de Belg Federico Antonucci in de basis.

19:56 19 uur 56. Kortrijk beleeft rustige avond in de Westhoek. Na een schietoefening in de eerste oefenwedstrijd, deed KV Kortrijk het vanavond iets rustiger aan. Op bezoek bij KVK Westhoek hielden de Kerels het op 0-3. Al na 2 minuten vond D'Haene het hoofd van Gueye, die de voorsprong tegen de touwen kopte. Badamosi verdubbelde de score op het uur met een goedgeplaatst schot. Enkele minuten later legde Chevalier de eindstand vast. Zijn vrije trap week af op de muur en verdween in doel. 2 oefenduels, 2 overwinningen voor Kortrijk als resultaat. . Kortrijk beleeft rustige avond in de Westhoek Na een schietoefening in de eerste oefenwedstrijd, deed KV Kortrijk het vanavond iets rustiger aan. Op bezoek bij KVK Westhoek hielden de Kerels het op 0-3.

Al na 2 minuten vond D'Haene het hoofd van Gueye, die de voorsprong tegen de touwen kopte. Badamosi verdubbelde de score op het uur met een goedgeplaatst schot.

Enkele minuten later legde Chevalier de eindstand vast. Zijn vrije trap week af op de muur en verdween in doel. 2 oefenduels, 2 overwinningen voor Kortrijk als resultaat.

13:50 13 uur 50. Anderlecht en STVV houden elkaar in evenwicht. Anderlecht heeft zijn eerste oefenwedstrijd niet kunnen winnen. Tegen STVV kwam het niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Paars-wit begon eraan met nieuwkomers Lior Refaelov en Wesley Hoedt, die meteen ook de kapiteinsband om de arm kreeg. De 18-jarige Mehssatou kon met enkele rushes bekoren op de flank, maar het was Amuzu die op assist van Vlap kon scoren. Mboyo verraste dan weer alles en iedereen door een hoekschop aan de eerste paal binnen te koppen. Na de rust gooide Vincent Kompany 11 nieuwe namen tussen de lijnen. Colin Coosemans kreeg zo bijvoorbeeld zijn kans, maar ook de 16-jarige Lucas Stassin. De jonge snaak trapte een prima kans net voorlangs. Verder in de 2e helft vielen er ook nog schoten van Colassin en Balongo te noteren, maar het bleef bij een 1-1-gelijkspel. . Anderlecht en STVV houden elkaar in evenwicht Anderlecht heeft zijn eerste oefenwedstrijd niet kunnen winnen. Tegen STVV kwam het niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Paars-wit begon eraan met nieuwkomers Lior Refaelov en Wesley Hoedt, die meteen ook de kapiteinsband om de arm kreeg. De 18-jarige Mehssatou kon met enkele rushes bekoren op de flank, maar het was Amuzu die op assist van Vlap kon scoren. Mboyo verraste dan weer alles en iedereen door een hoekschop aan de eerste paal binnen te koppen. Na de rust gooide Vincent Kompany 11 nieuwe namen tussen de lijnen. Colin Coosemans kreeg zo bijvoorbeeld zijn kans, maar ook de 16-jarige Lucas Stassin. De jonge snaak trapte een prima kans net voorlangs. Verder in de 2e helft vielen er ook nog schoten van Colassin en Balongo te noteren, maar het bleef bij een 1-1-gelijkspel.

21:35 21 uur 35. Vier zeges voor eersteklassers. Vier eersteklassers speelden vandaag een oefenwedstrijd in hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Union, nieuw in de Jupiler Pro League versloeg Heist met 1-3, Zulte Waregem klopte Oudenaarde met 2-4, Beerschot ging winnen bij Dessel met 2-5 en OHL stuurde Rupel Boom met 4-1 terug naar huis. . Vier zeges voor eersteklassers Vier eersteklassers speelden vandaag een oefenwedstrijd in hun voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Union, nieuw in de Jupiler Pro League versloeg Heist met 1-3, Zulte Waregem klopte Oudenaarde met 2-4, Beerschot ging winnen bij Dessel met 2-5 en OHL stuurde Rupel Boom met 4-1 terug naar huis.

