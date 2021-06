Oefenwedstrijden: Promovendus Union pakt meteen stevig uit tegen Bergen

18:24

18 uur 24. Union haalt uit tegen Bergen. Union heeft zijn eerste voorbereidingswedstrijd op het nieuwe voetbalseizoen gewonnen. De promovendus haalde stevig uit tegen Bergen (3e Nationale): 2-6. Met een jeugdig basiseltal werd in de eerste helft al snel het verschil gemaakt. Cordero, Undav en Ziani zetten Union op 0-3. Traoré kon vlak voor rust nog de 1-3 scoren voor Bergen. Na de pauze deed Sigurdarson er nog eentje bij voor Union, maar sloeg Bergen terug via oud-Mechelen-speler Cordaro. Meer dan dat kon Bergen niet doen, Sigurdarson en Ziani zorgden nog voor de ruime 2-6-eindstand. Union opent op zondag 25 juli zijn seizoen in 1A, met de Brusselse derby tegen Anderlecht. .