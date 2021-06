Oefenwedstrijden: Club Brugge wint, maar raakt Mata kwijt met knieblessure

22:02 22 uur 02. Beerschot wint van Duitse derdeklasser SC Verl. Tijdens zijn Duitse zomerstage heeft Beerschot een oefenwedstrijd tegen de derdeklasser SC Verl met 1-2 gewonnen. Via goals van Eleke en Mukuna wist de ploeg van coach Peter Maes de overwinning over de streep te trekken. . Beerschot wint van Duitse derdeklasser SC Verl Tijdens zijn Duitse zomerstage heeft Beerschot een oefenwedstrijd tegen de derdeklasser SC Verl met 1-2 gewonnen. Via goals van Eleke en Mukuna wist de ploeg van coach Peter Maes de overwinning over de streep te trekken.

Kortrijk wint vlot met 0-4 tegen Sparta Petegem. KV Kortrijk heeft ook zijn 3e oefenwedstrijd gewonnen. De bezoekers hadden het knap lastig in het begin met een stug Petegem, maar op het halfuur opende Chevalier uiteindelijk toch de score voor de eersteklasser. Kortrijk besloot het gaspedaal in te duwen en een minuut later stond het al 0-2, getekend Badamosi. Na de rust scoorden de West-Vlamingen nog 2 keer via Sainsbury en een tweede treffer van Chevalier.

Scoreloos gelijkspel tussen Standard en Union. Na het 1-3-verlies tegen Rochefort is Standard er ook tegen Union niet in geslaagd om zijn oefenwedstrijd winnend af te sluiten. In een matige partij, waarin Standard zeker niet met zijn sterkste elftal speelde, kwam Raskin het dichtst bij een treffer. Maar Union-doelman Moris (ex-Standard) stond twee keer pal.

Mata loopt blessure op in zege tegen Lokomotiva Zagreb. Landskampioen Club Brugge nam het in Knokke-Heist nog op tegen Lokomotiva Zagreb. Club kwam al snel op achterstand, maar Bas Dost en Charles De Ketelaere draaiden de rollen nog om: 2-1. In de eerste helft viel Clinton Mata wel uit. Hij werd met een knieblessure van het veld gedragen en hinkte uiteindelijk richting de kleedkamers.

Stevig pak rammel voor Malinwa. KV Mechelen kende geen fijne namiddag op stage in Nederland. In een oefenpot tegen het Nederlandse FC Utrecht werd er met forse 7-2-cijfers verloren. Nog voor het half uur weggetikt was, stond Malinwa al 3 doelpunten in het krijt (owngoal Bijker, Ramselaar en Dalmau). Hairemans kon milderen tot 3-1 voor rust. Nadien volgden nog doelpunten van weer Dalmau, Balk, Kerk en een owngoal van Cuypers. Cuypers maakte enkele minuten later ook nog een doelpunt in het juiste doel: 7-2.

Eupen nipt sterker dan promovendus Seraing. De Spanjaard Jordi Condom (voormalig trainer en sportief directeur bij Eupen) keerde dit keer als hoofdcoach van Seraing terug naar de Kehrweg. Eupen had in de oefenpot net na rust een 2-0 voorsprong beet dankzij Stef Peeters en Smail Prevljak. Intussen miste Al Badaoui voor Seraing een strafschop. In het slot maakte Seraing-tester Marius Mouandilmadji (ex-FC Porto) er nog 2-1 van. Dat was meteen ook de eindstand.

Leuven wint tegen Israëliërs. Op stage in Nederland heeft OHL met 2-3 gewonnen van Maccabi Haifa. Maertens opende de score, Haziza maakte gelijk voor de Israëlische ploeg. Vekemans en Henry pikten ook nog hun doelpuntje mee voor Leuven.

Maertens opende de score, Haziza maakte gelijk voor de Israëlische ploeg. Vekemans en Henry pikten ook nog hun doelpuntje mee voor Leuven.

Standard gaat onderuit tegen 3e amateurklasser. Het zijn maar oefenmatchen, maar de score van Rochefortoise tegen Standard valt op: de ploeg uit 3e Nationale - 4 klassen lager dan Standard - haalde het met 1-3. Het was Standards eerste oefenduel en volgens een specifiek format: 4x30 minuten. Klauss maakte een snelle tegengoal ongedaan, maar nog voor het halfuur werd het 1-2. Na 70 minuten viel de 1-3.

Het was Standards eerste oefenduel en volgens een specifiek format: 4x30 minuten.

Klauss maakte een snelle tegengoal ongedaan, maar nog voor het halfuur werd het 1-2. Na 70 minuten viel de 1-3.

Club en Beerschot houden elkaar in evenwicht. Club Brugge en Beerschot oefenden in Brugge tegen elkaar. Op het halfuur opende Sanusi de score voor de bezoekers. Met 11 nieuwe spelers ging Club op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er in de 87e minuut, op naam van Okereke. Resultaat: 1-1. Voor de kampioen was het de eerste oefengalop van het nieuwe seizoen.

Voor de kampioen was het de eerste oefengalop van het nieuwe seizoen.