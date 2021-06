Oefenwedstrijden: Beerschot, OHL, Zulte Waregem en Union winnen

21:35 21 uur 35. Vier zeges voor eersteklassers. Vier eersteklassers speelden vandaag een oefenwedstrijd in hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Union, nieuw in de Jupiler Pro League versloeg Heist met 1-3, Zulte Waregem klopte Oudenaarde met 2-4, Beerschot ging winnen bij Dessel met 2-5 en OHL stuurde Rupel Boom met 4-1 terug naar huis. . Vier zeges voor eersteklassers Vier eersteklassers speelden vandaag een oefenwedstrijd in hun voorbereiding op het nieuwe seizoen.

KVK en KVO vinden vlot de weg naar doel. KV Kortrijk en KV Oostende hebben dinsdag elk vlot gescoord in hun oefenwedstrijd. KVO had geen genade op het veld van Koekelare. De derdeprovincialer kreeg 10 doelpunten om de oren. Indy Boonen was goed voor een hattrick. Ook Kortrijk liet in zijn eerste oefenpot de netten flink trillen. Op bezoek bij Harelbeke, een team uit de Tweede Afdeling, trof KVK 5 keer raak. De goals kwamen van Guye, Selemani, Chevalier (pen), Jonckheere en Badamosi (pen).

STVV wint bij Berg en Dal. Ook STVV heeft zaterdag een vlotte oefenzege behaald. De Kanaries wonnen met 1-4 bij Berg en Dal, een Antwerpse eersteprovincialer.

Union wint oefengalop in Overijse. Union heeft ook zijn tweede oefenwedstrijd met duidelijke cijfers gewonnen. Op het veld van Tempo Overijse, een club uit de Derde Afdeling, won de promovendus met 0-5. Drie van de vijf doelpunten vielen wel pas in het slotkwartier.

Gent haalt het nipt van Dikkelvenne. Ook AA Gent won zijn eerste oefenwedstrijd. Al was het maar met 2-3 tegen tweedenationaler Dikkelvenne. Nieuwkomers Andrew Hjulsager en Julien De Sart mochten meteen in de basis beginnen voor de eerste partij van de Buffalo's van het seizoen. Het was Dikkelvenne dat op voorsprong kwam via strafschop, maar Van Daele hing de bordjes al snel gelijk. In enkele minuten tijd nam Gent dan afstand van de tweedenationaler na een treffer van Bruno en een owngoal. In het slot werd het nog 2-3 via Mazouz.

STVV haalt het met 1-4 van Zepperen-Brustem. Sint-Truiden heeft zijn eerste oefenwedstrijd tegen KVV Zepperen-Brustem met 1-4 kunnen winnen. Mboyo opende tegen de eersteprovincialer de score vanop de penaltystip. Van Dessel maakte voor rust nog de 0-2. Na de pauze waren het Filippov en Steuckers die voor de treffers zorgden bij STVV. De Truienaars slikten wel een doelpunt op strafschop en zagen Tatsuya Ito geblesseerd naar de kant gaan.

Beerschot moet zich niet moe maken tegen Kontich. Beerschot heeft met forfaitcijfers een oefenpot tegen Kontich gewonnen. Tegen de eersteprovincialer zorgden Krekovic en Coulibaly voor een 0-2-ruststand. Na de pauze duwden de bezoekers het gaspedaal nog wat dieper in. Holzhauser scoorde nog twee keer, Placca maakte in de extra tijd de forfaitcijfers rond.

Henry maakt hattrick voor OHL tegen Wijgmaal. Oud-Heverlee Leuven heeft zijn tweede oefenwedstrijd met succes afgesloten. Het won met 5-1 van Olympia Wijgmaal, een club uit Tweede Nationale. Coach Marc Brys stuurde aanvankelijk een jong elftal de wei in en zag dat Nsingi net voor rust de score kon openen. Ook Allemeersch pikte zijn doelpuntje mee. Na de rust was het vooral Thomas Henry die een hoofdrol speelde. De aanvaller, die vorig seizoen 21 keer raak trof in de Jupiler Pro League, legde er tegen Wijgmaal 3 in het mandje.



