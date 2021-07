Oefenwedstrijden: Antwerp speelt gelijk tegen Utrecht, Genk wint vlot van Eendracht Termien

19:31 19 uur 31. Genk wint vlot van buren van Eendracht Termien. In hun 1e oefenwedstrijd van de voorbereiding heeft Racing Genk meteen stevig uitgepakt tegen de buren van Eendracht Termien. Voor zo'n 800 toeschouwers werd het 1-8 voor de vicekampioen. Diawara (2x), Nemeth, Dessers (2x), John, Abid en Paintsil wisten allemaal te scoren bij de ploeg van John van den Brom. . Genk wint vlot van buren van Eendracht Termien In hun 1e oefenwedstrijd van de voorbereiding heeft Racing Genk meteen stevig uitgepakt tegen de buren van Eendracht Termien. Voor zo'n 800 toeschouwers werd het 1-8 voor de vicekampioen. Diawara (2x), Nemeth, Dessers (2x), John, Abid en Paintsil wisten allemaal te scoren bij de ploeg van John van den Brom.

19:22 19 uur 22. Standard wint nipt van Cercle Brugge. In hun 3e oefenmatch van het seizoen keek Standard Cercle Brugge in de ogen. Met sterkhouders als Bodart, Siquet, Bastien en Raskin wisten de Luikenaars de partij uiteindelijk met 3-2 te winnen. Dragus, Ngoy en Muleka maakten de doelpunten voor de thuisploeg. Bij Cercle wisten Scholaert en Mert het doel te vinden.

17:13 17 uur 13. Antwerp speelt gelijk en ziet Bataille uitvallen. Antwerp heeft in een oefenwedstrijd tegen de Nederlandse eersteklasser FC Utrecht 2-2 gelijkgespeeld. "The Great Old" verloor zomertransfer Jelle Bataille met een blessure, maar kwam dankzij doelpunten van Ritchie De Laet en Guy Mbenza op strafschop op een 2-0-voorsprong.



"The Great Old" verloor zomertransfer Jelle Bataille met een blessure, maar kwam dankzij doelpunten van Ritchie De Laet en Guy Mbenza op strafschop op een 2-0-voorsprong.

In het laatste halfuur van de tweede helft van zestig minuten kwam Utrecht dankzij doelpunten van Gyrano Kerk en Othmane Boussaid op gelijke hoogte.

20:18 20 uur 18. Zulte Waregem verliest opnieuw van reeksgenoot. Na de 0-4-nederlaag tegen Union is Zulte Waregem nu ook de boot ingegaan tegen Cercle Brugge. Vitinho scoorde twee keer voor de Vereniging, tussendoor pikte Jelle Vossen zijn doelpuntje ook nog mee.

16:37 16 uur 37. Charleroi krijgt billenkoek van Israeliërs. Sporting Charleroi is tegen een stevige nederlaag aangelopen bij Maccabi Haifi. Aan de rust hield Charleroi nochtans gelijke tred met de Israeliërs, maar na de rust moest de kelk nog leeg tot op de bodem. 6-1 was het pijnlijke eindresultaat.

16:25 16 uur 25. Waasland-Beveren smeert OHL een eerste "pre-season" nederlaag aan. OHL is tegen een eerste nederlaag in het pre-seizoen aangelopen. Thuis verloor het van 1A-degradant Waasland-Beveren met 1-3. Montes scoorde al vroeg voor de Waaslanders, Albanese deed er niet veel later al een tweede bij. Een kwartier voor tijd maakte Verreth er nog 0-3 van. De late eerredder van Aguemon veranderde daar niets meer aan.

09:10 09 uur 10. Anderlecht-KV Oostende valt weg door coronavaccin. Vanmiddag hadden Anderlecht en Oostende tegen elkaar moeten oefenen op de Anderlechtse oefenterreinen, maar die match gaat niet door. Reden: gisteren gaf Oostende het coronavaccin aan zijn spelers en door een reactie daarop kon de kustploeg onvoldoende spelers bijeen krijgen.

"Een groot deel van de spelers is ziek na de toediening van het vaccin gisteren", luidt het bij KVO. "Het gaat om een normale reactie, maar het belet de spelers om een wedstrijd te kunnen spelen."

02-07-2021 22:02 22 uur 02. Beerschot wint van Duitse derdeklasser SC Verl. Tijdens zijn Duitse zomerstage heeft Beerschot een oefenwedstrijd tegen de derdeklasser SC Verl met 1-2 gewonnen. Via goals van Eleke en Mukuna wist de ploeg van coach Peter Maes de overwinning over de streep te trekken.

