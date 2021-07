Oefenmatchen: AA Gent, Anderlecht en Antwerp moeten vrede nemen met draw

17:40 17 uur 40. Heerenveen-Kortrijk in balans. Kortrijk heeft er zijn laatste oefenwedstrijd al opzitten. KVK moest tegen de Nederlandse eersteklasser Heerenveen vrede nemen met een 2-2-gelijkspel. Kortrijk leidde bij de rust na een vroeg doelpunt van Chevalier, maar slikte meteen na de pauze de gelijkmaker. Halilovic bracht de Nederlanders langszij en maakte even later ook de 2-1. Tien minuten voor tijd buffelde Gueye de 2-2 binnen. . Heerenveen-Kortrijk in balans Kortrijk heeft er zijn laatste oefenwedstrijd al opzitten. KVK moest tegen de Nederlandse eersteklasser Heerenveen vrede nemen met een 2-2-gelijkspel. Kortrijk leidde bij de rust na een vroeg doelpunt van Chevalier, maar slikte meteen na de pauze de gelijkmaker. Halilovic bracht de Nederlanders langszij en maakte even later ook de 2-1. Tien minuten voor tijd buffelde Gueye de 2-2 binnen.

17:39 17 uur 39.

17:01 17 uur 01. Zulte Waregem klopt Charleroi. In een duel tussen eersteklassers heeft Zulte Waregem aan het langste eind getrokken tegen Charleroi: 3-2. Bij de rust stond het 1-1 na goals van Van Cleemput (Charleroi) en Humphreys voor de thuisploeg. Na de pauze wiste Fall de 2-1 van Berahino uit. Diezelfde Berahino zorgde in het slot toch nog voor de zege. . Zulte Waregem klopt Charleroi In een duel tussen eersteklassers heeft Zulte Waregem aan het langste eind getrokken tegen Charleroi: 3-2. Bij de rust stond het 1-1 na goals van Van Cleemput (Charleroi) en Humphreys voor de thuisploeg. Na de pauze wiste Fall de 2-1 van Berahino uit. Diezelfde Berahino zorgde in het slot toch nog voor de zege.

17:01 17 uur 01.

16:58 16 uur 58. Oostende verliest in Frankrijk. Oostende heeft verloren op het veld van de Franse tweedeklasser Amiens. Thuisspeler Gene zorgde voor een 1-0-tussenstand bij de rust, na de koffie verdubbelde Lusamba de voorsprong van de thuisploeg. Pas in de extra tijd kon Gueye nog tegenprikken voor KVO. . Oostende verliest in Frankrijk Oostende heeft verloren op het veld van de Franse tweedeklasser Amiens. Thuisspeler Gene zorgde voor een 1-0-tussenstand bij de rust, na de koffie verdubbelde Lusamba de voorsprong van de thuisploeg. Pas in de extra tijd kon Gueye nog tegenprikken voor KVO.

16:58 16 uur 58.

16:32 16 uur 32. Genk speelt gelijk tegen Groningen. Racing Genk en de Nederlandse eersteklasser Groningen hebben elkaar in evenwicht gehouden in hun oefenpot. Michael de Leeuw zette de Nederlanders halfweg de 1e helft op voorsprong, iets voorbij het uur tekende Paintsil voor de gelijkmaker. Bij Genk maakte nieuw gezicht Mike Trésor in de tweede periode zijn debuut. . Genk speelt gelijk tegen Groningen Racing Genk en de Nederlandse eersteklasser Groningen hebben elkaar in evenwicht gehouden in hun oefenpot. Michael de Leeuw zette de Nederlanders halfweg de 1e helft op voorsprong, iets voorbij het uur tekende Paintsil voor de gelijkmaker. Bij Genk maakte nieuw gezicht Mike Trésor in de tweede periode zijn debuut.

16:32 16 uur 32.

15:58 Antwerp werkt twee wedstrijden af tegen Nordsjaelland, uit het land van coach Brian Priske. Het eerste duel eindigde op een 1-1-gelijkspel. 15 uur 58. Antwerp werkt twee wedstrijden af tegen Nordsjaelland, uit het land van coach Brian Priske. Het eerste duel eindigde op een 1-1-gelijkspel.

15:52 15 uur 52. AA Gent sleept nog gelijkspel uit de brand tegen Sparta Rotterdam. AA Gent heeft niet veel plezier beleefd aan zijn Nederlandse uitstapje. Na een nederlaag tegen Utrecht volgde een 3-3-gelijkspel tegen Sparta Rotterdam. Gent kwam nochtans op een dubbele voorsprong, dankzij een strafschop van Tissoudali en een goal van nieuwkomer Gianni Bruno. Maar Rotterdam ging op en over AA Gent na de pauze. Aanvoerder Odjidja kon met een heerlijke treffer vermijden dat het een tweede nederlaag op rij werd. . AA Gent sleept nog gelijkspel uit de brand tegen Sparta Rotterdam AA Gent heeft niet veel plezier beleefd aan zijn Nederlandse uitstapje. Na een nederlaag tegen Utrecht volgde een 3-3-gelijkspel tegen Sparta Rotterdam. Gent kwam nochtans op een dubbele voorsprong, dankzij een strafschop van Tissoudali en een goal van nieuwkomer Gianni Bruno.



Maar Rotterdam ging op en over AA Gent na de pauze. Aanvoerder Odjidja kon met een heerlijke treffer vermijden dat het een tweede nederlaag op rij werd.

15:40 15 uur 40.

14:14 14 uur 14. Nieuweling Stassin helpt Anderlecht aan gelijkspel. AA Gent ging gisteren nog kansloos onderuit tegen Utrecht, Anderlecht kon een gelijkspel afdwingen. Maar ook paars-wit moest lang achtervolgen. De Spanjaard Adrian Dalmau scoorde net voor rust het eerste doelpunt voor Utrecht. De Nederlanders drongen ook na de pauze aan, maar het was Anderlecht dat kon scoren. Lucas Stassin, die in juni zijn eerste profcontract tekende bij Anderlecht, sloeg in de slotfase toe: 1-1. . Nieuweling Stassin helpt Anderlecht aan gelijkspel AA Gent ging gisteren nog kansloos onderuit tegen Utrecht, Anderlecht kon een gelijkspel afdwingen. Maar ook paars-wit moest lang achtervolgen. De Spanjaard Adrian Dalmau scoorde net voor rust het eerste doelpunt voor Utrecht.



De Nederlanders drongen ook na de pauze aan, maar het was Anderlecht dat kon scoren. Lucas Stassin, die in juni zijn eerste profcontract tekende bij Anderlecht, sloeg in de slotfase toe: 1-1.

14:11 14 uur 11.

11:43 11 uur 43. Cercle Brugge verliest van grote broer Monaco. Monaco stalt veel jonge talenten bij dochterclub Cercle Brugge en mocht nu eens testen hoe hoog het niveau is. Velkovski toonde zich met het openingsdoelpunt voor Cercle, maar Monaco zette het nog op tijd recht. Diop scoorde snel de gelijkmaker voor de Monegasken, Matsima tekende voor de 2-1-voorsprong bij de rust. Bruzzese pakte meteen na de pauze een strafschop, maar slikte in de 71e minuut toch nog een derde tegendoelpunt van Pellegri. . Cercle Brugge verliest van grote broer Monaco Monaco stalt veel jonge talenten bij dochterclub Cercle Brugge en mocht nu eens testen hoe hoog het niveau is. Velkovski toonde zich met het openingsdoelpunt voor Cercle, maar Monaco zette het nog op tijd recht.



Diop scoorde snel de gelijkmaker voor de Monegasken, Matsima tekende voor de 2-1-voorsprong bij de rust. Bruzzese pakte meteen na de pauze een strafschop, maar slikte in de 71e minuut toch nog een derde tegendoelpunt van Pellegri.

11:40 11 uur 40.

10-07-2021 10-07-2021.

21:58 21 uur 58. Waasland-Beveren verliest van Franse kampioen. 1B-club Waasland-Beveren heeft niet kunnen stunten tegen de Franse kampioen. Rijsel haalde het met 0-2 na doelpunten van Reinildo Mandava en Luiz Araujo. . Waasland-Beveren verliest van Franse kampioen 1B-club Waasland-Beveren heeft niet kunnen stunten tegen de Franse kampioen. Rijsel haalde het met 0-2 na doelpunten van Reinildo Mandava en Luiz Araujo.

21:58 21 uur 58.

18:07 18 uur 07. Club klopt Grieken. Club Brugge heeft de oefenwedstrijd tegen AEK Athene gewonnen met 2-1. Een goal van Charles De Ketelaere zorgde voor een gelijkstand bij de rust. In de slotfase kopte Dani Perez de landskampioen voorbij de Grieken. . Club klopt Grieken Club Brugge heeft de oefenwedstrijd tegen AEK Athene gewonnen met 2-1. Een goal van Charles De Ketelaere zorgde voor een gelijkstand bij de rust. In de slotfase kopte Dani Perez de landskampioen voorbij de Grieken.

18:07 18 uur 07.