KV Mechelen liep dankzij Hairemans en Walsh 0-2 uit, maar Standard sleepte nog een gelijkspel uit het vuur. Meteen na de goal van Walsh maakte Dragus de aansluitingstreffer en na de rust was Klauss goed voor de 2-2.

Nog een duel tussen eersteklassers zaterdag: Standard en KV Mechelen namen het tegen elkaar op en hielden elkaar in evenwicht. Het werd 2-2.

19 uur 24. KV Mechelen geeft voorsprong uit handen tegen Standard. Nog een duel tussen eersteklassers zaterdag: Standard en KV Mechelen namen het tegen elkaar op en hielden elkaar in evenwicht. Het werd 2-2. KV Mechelen liep dankzij Hairemans en Walsh 0-2 uit, maar Standard sleepte nog een gelijkspel uit het vuur. Meteen na de goal van Walsh maakte Dragus de aansluitingstreffer en na de rust was Klauss goed voor de 2-2. .

Net als Antwerp had ook Anderlecht vandaag twee oefenwedstrijden op zijn programma staan. Na het gelijkspel tegen Utrecht deze voormiddag speelde paars-wit vanavond ook gelijk tegen AZ: 1-1. Met de rust in zicht tekende Amuzu voor de 0-1 Een kwartier voor tijd zette Aboukhlal de 1-1-eindstand op het scorebord.

18 uur 58. Anderlecht speelt ook tegen AZ gelijk. Net als Antwerp had ook Anderlecht vandaag twee oefenwedstrijden op zijn programma staan. Na het gelijkspel tegen Utrecht deze voormiddag speelde paars-wit vanavond ook gelijk tegen AZ: 1-1. Met de rust in zicht tekende Amuzu voor de 0-1 Een kwartier voor tijd zette Aboukhlal de 1-1-eindstand op het scorebord. .

Beerschot heeft in zijn oefenpot Lommel opzij gezet: 2-1. Holzhauser opende al vroeg in de wedstrijd de score, De Smet verdubbelde 20 minuten voor tijd de voorsprong. Enkele minuten na de 2-0 kon Attah milderen voor Lommel, maar daar bleef het bij.

18 uur 56. Beerschot wint. Beerschot heeft in zijn oefenpot Lommel opzij gezet: 2-1. Holzhauser opende al vroeg in de wedstrijd de score, De Smet verdubbelde 20 minuten voor tijd de voorsprong. Enkele minuten na de 2-0 kon Attah milderen voor Lommel, maar daar bleef het bij. .

STVV heeft 1B-club Westerlo geklopt met 2-1. Mory Konaté was de man van de match bij de Kanaries met twee doelpunten.

18 uur 33. Konaté loodst STVV voorbij Westerlo. STVV heeft 1B-club Westerlo geklopt met 2-1. Mory Konaté was de man van de match bij de Kanaries met twee doelpunten. .

17:40

17 uur 40. Heerenveen-Kortrijk in balans. Kortrijk heeft er zijn laatste oefenwedstrijd al opzitten. KVK moest tegen de Nederlandse eersteklasser Heerenveen vrede nemen met een 2-2-gelijkspel. Kortrijk leidde bij de rust na een vroeg doelpunt van Chevalier, maar slikte meteen na de pauze de gelijkmaker. Halilovic bracht de Nederlanders langszij en maakte even later ook de 2-1. Tien minuten voor tijd buffelde Gueye de 2-2 binnen. .