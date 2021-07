17:16 17 uur 16. Genk wint zijn tweede oefenpot. Racing Genk heeft zijn oefenwedstrijd tegen Eupen vlotjes gewonnen: 2-0. De vicekampioen speelde met een mix van basisspelers en jonge talenten en maakte na de rust het verschil. Nemeth verzilverde een assist van Limbombe en kapitein Heynen legde nog voor het uur de eindstand vast vanaf de stip. . Genk wint zijn tweede oefenpot Racing Genk heeft zijn oefenwedstrijd tegen Eupen vlotjes gewonnen: 2-0. De vicekampioen speelde met een mix van basisspelers en jonge talenten en maakte na de rust het verschil. Nemeth verzilverde een assist van Limbombe en kapitein Heynen legde nog voor het uur de eindstand vast vanaf de stip.

21:00 De goals van Union:. 21 uur .

19:14 19 uur 14. Grieken nemen de scalp van Antwerp. Antwerp heeft op stage in Nederland verloren van AEK Athene. De Grieken wonnen met 2-0. Beide goals vielen in de tweede helft. Bij Antwerp nog geen spoor van nieuwe aanwinst Michel-Ange Balikwisha. Hij moet nog even wachten op zijn eerste minuten bij stamnummer 1

Bij Antwerp nog geen spoor van nieuwe aanwinst Michel-Ange Balikwisha. Hij moet nog even wachten op zijn eerste minuten bij stamnummer 1



16:16 16 uur 16. Union haalt stevig uit tegen Deinze. Dat Union terecht zijn plekje opeiste in de hoogste klasse, bewees het vandaag nog eens tegen 1B-club Deinze. De promovendus kwam twee keer op achterstand (0-1 en 1-2), maar trok het in stijl recht. Teddy Teuma, Deniz Undav, Dante Vanzeir (2x), Senne Lynen en Casper Nielsen maakten er 6-2 van in een spektakelduel.



Teddy Teuma, Deniz Undav, Dante Vanzeir (2x), Senne Lynen en Casper Nielsen maakten er 6-2 van in een spektakelduel.



12:59 12 uur 59. Valenciennes smeert Kortrijk verlies aan. De Franse tweedeklasser Valenciennes heeft Kortrijk een eerste nederlaag in deze oefencampagne toegediend. Het werd 0-1. Iets voor het halfuur viel de enige goal van de match. Tegen de gang van het spel in profiteerde Valenciennes van een foutje bij de thuisploeg. Kortrijk speelde een goeie match, maar kwam niet tot scoren.

Iets voor het halfuur viel de enige goal van de match. Tegen de gang van het spel in profiteerde Valenciennes van een foutje bij de thuisploeg. Kortrijk speelde een goeie match, maar kwam niet tot scoren.

21:59 21 uur 59. Eupen en Saarbrucken verdelen de buit. Net zoals Beerschot oefende Eupen vandaag ook tegen een Duitse derdeklasser. Tegen Saarbrucken kwam de Belgische eersteklasser niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Een kwartier voor tijd kon Edo Kayembe de nederlaag nog afwenden voor de Oostkantonners.

21:51 21 uur 51. Beerschot verliest met 1-0 van Duitse Duisburg. Tijdens hun zomerstage in Kamen heeft Beerschot de nederlaag niet kunnen afwenden tegen de Duitse derdeklasser Duisberg. Op het halfuur kon spits Bakir profiteren van een foutje in de Belgische defensie. Na de pauze kregen we een feller Beerschot te zien, maar verder dan een schot op de lat van Van den Buijs kwam de ploeg van Peter Maes niet.

20:14 20 uur 14. Seraing verliest van Racing Lëtzebuerg. RFC Seraing heeft tegen Racing Lëtzebuerg uit Luxemburg een 3-2-nederlaag geleden. Seraing kwam via doelpunten van Serwy en Marius eerst nog op een 1-2-voorsprong, maar moest uiteindelijk toch nog het onderspit delven tegen de Luxemburgse club.

20:03 20 uur 03. Club gaat de boot in tegen KV Kortijk. Club Brugge heeft zijn eerste nederlaag van de voorbereiding geleden. De landskampioen, met enkele sterkhouders aan de aftrap, kwam in de 1e helft niet tot scoren. In een 2e helft met veel wissels gingen de manschappen van Philippe Clement uiteindelijk nog onderuit door een doelpunt van Mujakic in de absolute slotfase.

19:31 19 uur 31. Genk wint vlot van buren van Eendracht Termien. In hun 1e oefenwedstrijd van de voorbereiding heeft Racing Genk meteen stevig uitgepakt tegen de buren van Eendracht Termien. Voor zo'n 800 toeschouwers werd het 1-8 voor de vicekampioen. Diawara (2x), Nemeth, Dessers (2x), John, Abid en Paintsil wisten allemaal te scoren bij de ploeg van John van den Brom.

19:22 19 uur 22. Standard wint nipt van Cercle Brugge. In hun 3e oefenmatch van het seizoen keek Standard Cercle Brugge in de ogen. Met sterkhouders als Bodart, Siquet, Bastien en Raskin wisten de Luikenaars de partij uiteindelijk met 3-2 te winnen. Dragus, Ngoy en Muleka maakten de doelpunten voor de thuisploeg. Bij Cercle wisten Scholaert en Mert het doel te vinden.