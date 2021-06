Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1400789602009485317

Mooi zomerweer in Tubeke

Mooi zomerweer in Tubeke. 14 uur 25.

14:19

14 uur 19. Enkel persconferentie Martinez. De Rode Duivels staan na de oefenpot tegen Griekenland vandaag niet op het trainingsveld. En misschien maar goed ook want het onweer is losgebarsten boven Tubeke. Wel is er straks een persconferentie. Alleen bondscoach Roberto Martinez neemt het woord. .