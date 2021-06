LIVE: Zieke Chadli niet meegereisd met de Rode Duivels naar Sevilla

Fase per fase

Nacer Chadli is ziek. Nacer Chadli (31) is niet meegereisd naar Sevilla. De flankspeler is ziek en moest afhaken voor België - Portugal. "Hij voelt zich niet goed, kon niet trainen en is niet fit voor de wedstrijd", laat de Belgische voetbalbond weten. Chadli speelde tot nu een wedstrijd op het EK. Maandag stond hij 90 minuten op het terrein tegen Finland (2-0).



"Hij voelt zich niet goed, kon niet trainen en is niet fit voor de wedstrijd", laat de Belgische voetbalbond weten.

Chadli speelde tot nu een wedstrijd op het EK. Maandag stond hij 90 minuten op het terrein tegen Finland (2-0).

16:34 16 uur 34. Nacer Chadli in actie tegen Finland.

16:33 Domper voor de Rode Duivels. Nacer Chadli is ziek en reisde niet mee naar Sevilla. 16 uur 33.

Persconferentie om 19.45 u en trainen om 20.30 u. Op dit moment genieten de Rode Duivels van een siësta, straks maken ze kennis met het Cartujo-stadion in Sevilla. Om 20.30 uur trainen ze in de arena. Voor ze de grasmat betreden, praten de bondscoach en Jan Vertonghen nog met de aanwezige journalisten. Om 19.45 uur staat de persconferentie op het programma.

Voor ze de grasmat betreden, praten de bondscoach en Jan Vertonghen nog met de aanwezige journalisten. Om 19.45 uur staat de persconferentie op het programma.

15:25 15 uur 25. Ook de Portugezen zijn geland in Sevilla. Ook de Portugezen zijn geland in Sevilla

Trip goed verlopen. De Rode Duivels zijn intussen "goed aangekomen" in Sevilla. Zoals aangekondigd is het weer er schitterend, al is het met een kleine 35 graden momenteel vooral heel warm.

Ze zijn vertrokken. De Rode Duivels zijn in Charleroi het vliegtuig opgestapt. De grijze Belgische lucht zal straks plaatsmaken voor een stralend blauwe hemel in Zuid-Spanje. Op de foto's hieronder zie je Dries Mertens met Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld en Kevin De Bruyne met een koptelefoon in de Belgische driekleur.



Op de foto's hieronder zie je Dries Mertens met Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld en Kevin De Bruyne met een koptelefoon in de Belgische driekleur.

10:56 10 uur 56. Dries Mertens en Jan Vertonghen.

10:55 10 uur 55. Thomas Vermaelen stapt aan boord.

10:54 10 uur 54. Toby Alderweireld.

10:53 10 uur 53. Kevin De Bruyne met een aangepast hoofdtelefoon.

Vliegen, spreken en trainen. Om 10.15 uur stappen de spelers en hun entourage het vliegtuig op. Om 12.55 uur komen ze aan in Sevilla. Dan gaat het richting hotel. De persconferentie van Roberto Martinez begint om 19.45 uur. De bondscoach neemt Jan Vertonghen mee. Om 20.30 uur trainen de spelers in La Cartuja, het stadion waar de match morgen om 21 uur plaatsvindt.



De persconferentie van Roberto Martinez begint om 19.45 uur. De bondscoach neemt Jan Vertonghen mee. Om 20.30 uur trainen de spelers in La Cartuja, het stadion waar de match morgen om 21 uur plaatsvindt.