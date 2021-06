LIVE: Yannick Carrasco: "Voel me nu op mijn sterkst bij de nationale ploeg"

16:49 16 uur 49. Ik voel dat ik wat meer erkenning krijg, ook in België. Dat heeft met mijn prestaties te maken. Het doet me alleszins plezier. Yannick Carrasco. Ik voel dat ik wat meer erkenning krijg, ook in België. Dat heeft met mijn prestaties te maken. Het doet me alleszins plezier. Yannick Carrasco

16:43 16 uur 43. Wat is het verschil tussen de aanpak van Simeone (Atletico) of Martinez (België)? "Het zijn twee grote trainers die allebei goed met je kunnen praten", antwoordt Carrasco op de vraag van HLN. "De aanpak is verschillend: Simeone focust in eerste instantie op de defensieve taken, Martinez heeft het eerst over balbezit. Ik kan me in beide stijlen vinden." . Wat is het verschil tussen de aanpak van Simeone (Atletico) of Martinez (België)?

16:42 16 uur 42. Is Yannick Carrasco met zijn doelpuntensaldo bij de Rode Duivels? "Iedereen wil scoren of het verschil maken", antwoordt hij op de vraag van Sport/Voetbalmagazine. "Belangrijker is dat we presteren als ploeg." . Is Yannick Carrasco met zijn doelpuntensaldo bij de Rode Duivels?

16:41 16 uur 41. Mijn periode in China heeft me volwassener gemaakt. Yannick Carrasco. Mijn periode in China heeft me volwassener gemaakt. Yannick Carrasco

16:38 16 uur 38. We kunnen iets erg moois neerzetten op het EK. We spelen al jaren samen en iedereen beschikt weer over extra ervaring. Yannick Carrasco. We kunnen iets erg moois neerzetten op het EK. We spelen al jaren samen en iedereen beschikt weer over extra ervaring. Yannick Carrasco

16:36 16 uur 36. Carrasco: "Ben op mijn sterkst". "Momenteel voel ik me op mijn sterkst bij de nationale ploeg. Dat heeft te maken met mijn leeftijd en met mijn ervaring bij de nationale ploeg", geeft de 27-jarige flankaanvaller mee. . Carrasco: "Ben op mijn sterkst" "Momenteel voel ik me op mijn sterkst bij de nationale ploeg. Dat heeft te maken met mijn leeftijd en met mijn ervaring bij de nationale ploeg", geeft de 27-jarige flankaanvaller mee.

16:35 16 uur 35. Als ik mag kiezen, speel ik het liefst op links. Omdat ik een linkspoot ben. Yannick Carrasco. Als ik mag kiezen, speel ik het liefst op links. Omdat ik een linkspoot ben. Yannick Carrasco

16:34 16 uur 34. Fysiek ben ik sterker geworden. Elke wedstrijd loop ik ongeveer 11 kilometer en dat om de 3 dagen. Daarnaast heb ik ook stevig gewerkt in de fitness. Yannick Carrasco. Fysiek ben ik sterker geworden. Elke wedstrijd loop ik ongeveer 11 kilometer en dat om de 3 dagen. Daarnaast heb ik ook stevig gewerkt in de fitness. Yannick Carrasco

16:31 16 uur 31. "Mooi toernooi voor België". Kan dit het toernooi van Yannick Ferreira Carrasco worden na zijn prestaties met Atletico Madrid? "Het was erg mooi in Spanje, maar dat is achter de rug. Ik concentreer me vol op de Rode Duivels. Hopelijk wordt het een mooi toernooi voor België, dat is het belangrijkste", antwoordt Carrasco op de vraag van Nicolas De Brabander (Proximus Sports). . "Mooi toernooi voor België" Kan dit het toernooi van Yannick Ferreira Carrasco worden na zijn prestaties met Atletico Madrid?

"Het was erg mooi in Spanje, maar dat is achter de rug. Ik concentreer me vol op de Rode Duivels. Hopelijk wordt het een mooi toernooi voor België, dat is het belangrijkste", antwoordt Carrasco op de vraag van Nicolas De Brabander (Proximus Sports).

16:30 16 uur 30. Yannick Ferreira Carrasco is als eerste aan de beurt. . Yannick Ferreira Carrasco is als eerste aan de beurt.

16:28 16 uur 28. Persconferentie Dendoncker en Carrasco. Over enkele minuten gaat de dagelijkse persconferentie van start. Leander Dendoncker en Yannick Ferreira Carrasco zijn de Rode Duivels die vandaag het spel van vraag en antwoord spelen. . Persconferentie Dendoncker en Carrasco Over enkele minuten gaat de dagelijkse persconferentie van start. Leander Dendoncker en Yannick Ferreira Carrasco zijn de Rode Duivels die vandaag het spel van vraag en antwoord spelen.

15:23 15 uur 23. Thierry Henry ziet het zitten.

15:22 15 uur 22. T3 Thierry Henry sluit aan. Thierry Henry is vandaag aangekomen in het oefenkamp van de Belgen. De voormalige topspits van Frankrijk, Arsenal, Monaco, Barcelona en Juventus komt de nationale ploeg weer bijstaan met raad en daad. Dat deed hij 3 jaar geleden ook tijdens de Wereldbeker in Rusland. Henry maakt vanaf nu deel uit van de staf van Roberto Martinez. De 43-jarige Fransman is een van de assistenten van de bondscoach. T3 om precies te zijn. . T3 Thierry Henry sluit aan Thierry Henry is vandaag aangekomen in het oefenkamp van de Belgen. De voormalige topspits van Frankrijk, Arsenal, Monaco, Barcelona en Juventus komt de nationale ploeg weer bijstaan met raad en daad. Dat deed hij 3 jaar geleden ook tijdens de Wereldbeker in Rusland.

Henry maakt vanaf nu deel uit van de staf van Roberto Martinez. De 43-jarige Fransman is een van de assistenten van de bondscoach. T3 om precies te zijn.

15:08 15 uur 08. Grootste winstkans Belgen volgens sportdatabedrijf. België is voor Gracenote de belangrijkste favoriet om de EK-titel binnen te halen. Met een winstkans van 14% blijven de Rode Duivels net Engeland voor. Ook zij maken 14% kans, maar worden toch iets lager ingeschat. Daarna volgen Frankrijk (12%) en Spanje (10%). De meest waarschijnlijke finale (2,9% kans) is een duel tussen België en Engeland. Dat zou een heruitgave zijn van de kleine finale op het WK 2018 in Rusland. België won die partij met 2-0 nadat de Duivels ook in de poulefase de Engelsen hadden verslagen (1-0). . Grootste winstkans Belgen volgens sportdatabedrijf België is voor Gracenote de belangrijkste favoriet om de EK-titel binnen te halen. Met een winstkans van 14% blijven de Rode Duivels net Engeland voor. Ook zij maken 14% kans, maar worden toch iets lager ingeschat. Daarna volgen Frankrijk (12%) en Spanje (10%).



De meest waarschijnlijke finale (2,9% kans) is een duel tussen België en Engeland. Dat zou een heruitgave zijn van de kleine finale op het WK 2018 in Rusland. België won die partij met 2-0 nadat de Duivels ook in de poulefase de Engelsen hadden verslagen (1-0).



