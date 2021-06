LIVE: T. Hazard heeft last aan linkerknie, Alderweireld speelt barista

18:53 18 uur 53. Koffieklets tussen Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld en Mertens. Koffieklets tussen Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld en Mertens

18:23 18 uur 23. Kevin was op zijn persconferentie zoals hij is: nuchter, vriendelijk, gemoedelijk en heel gelukkig. Vooral omdat hij de doelstellingen in zijn revalidatie gehaald heeft. Eddy Snelders. Kevin was op zijn persconferentie zoals hij is: nuchter, vriendelijk, gemoedelijk en heel gelukkig. Vooral omdat hij de doelstellingen in zijn revalidatie gehaald heeft. Eddy Snelders

Red Flame Janice Cayman supportert mee.

18:18 18 uur 18. Thorgan Hazard was de grote afwezige op de training vanmorgen. Via een RTBF-collega kwamen we te weten wat er aan de hand is. "Het is geen verrekking, maar hij heeft toch last aan de ligamenten van zijn linkerknie", vertelt Ruben Van Gucht. "Die zijn geraakt." Eddy Snelders: "Ik denk dat hij sowieso had mogen rusten tegen Finland. En dit is een extra reden. Ik denk dat Martinez daar dan Carrasco zal zetten. Chadli zal dan een invaller zijn." . Thorgan Hazard was de grote afwezige op de training vanmorgen. Via een RTBF-collega kwamen we te weten wat er aan de hand is. "Het is geen verrekking, maar hij heeft toch last aan de ligamenten van zijn linkerknie", vertelt Ruben Van Gucht. "Die zijn geraakt."

Eddy Snelders: "Ik denk dat hij sowieso had mogen rusten tegen Finland. En dit is een extra reden. Ik denk dat Martinez daar dan Carrasco zal zetten. Chadli zal dan een invaller zijn."

Bijdrage van Ruben en Eddy: "Thorgan Hazard geblesseerd aan linkerknie"

De doelmannen krijgen hun moment in de spotlights.

Een cadeautje voor Dries Mertens...

13:44 13 uur 44. Geen training in Rusland. De Rode Duivels vliegen morgen naar Sint-Petersburg. Ze trainen wel niet meer in het stadion ter plaatse. Voor de wedstrijd zal Roberto Martinez vanuit het hotel waar de Belgen verblijven alleen nog een voorbeschouwende persconferentie geven. Andere activiteiten zijn in Sint-Petersburg niet meer gepland tot de match van maandagavond. . Geen training in Rusland De Rode Duivels vliegen morgen naar Sint-Petersburg. Ze trainen wel niet meer in het stadion ter plaatse. Voor de wedstrijd zal Roberto Martinez vanuit het hotel waar de Belgen verblijven alleen nog een voorbeschouwende persconferentie geven. Andere activiteiten zijn in Sint-Petersburg niet meer gepland tot de match van maandagavond.

13:43 13 uur 43. Daags voor de wedstrijd is het gebruikelijk om in het stadion te trainen. Maar de stadions worden tijdens dit EK druk bezocht. Men wil de velden dus wat sparen en daarom wijkt men in principe uit naar een stadion in de buurt. Dat hebben de Rode Duivels vorige keer gedaan in het oude Petrovski-complex van Zenit, maar dat lag vrij zwaar op de maag, want dat is een oude infrastructuur waar de grasmat niet te best is. Ruben Van Gucht in Het Journaal. Daags voor de wedstrijd is het gebruikelijk om in het stadion te trainen. Maar de stadions worden tijdens dit EK druk bezocht. Men wil de velden dus wat sparen en daarom wijkt men in principe uit naar een stadion in de buurt. Dat hebben de Rode Duivels vorige keer gedaan in het oude Petrovski-complex van Zenit, maar dat lag vrij zwaar op de maag, want dat is een oude infrastructuur waar de grasmat niet te best is. Ruben Van Gucht in Het Journaal

11:18 11 uur 18. Einde van de beelden. Het kwartiertje open training zit erop. Na de opwarming en een paar (mislukte) "bucket challenges" kan het ernstige werk nu beginnen. . Einde van de beelden Het kwartiertje open training zit erop. Na de opwarming en een paar (mislukte) "bucket challenges" kan het ernstige werk nu beginnen.



11:01 11 uur 01. De training! De training is begonnen. Het eerste kwartier is open voor de media. Bekijk het nu in onze livestream. . De training! De training is begonnen. Het eerste kwartier is open voor de media. Bekijk het nu in onze livestream.