06:37

06 uur 37. Matchdag -1. Vandaag zetten de Rode Duivels de laatste punten en komma's in hun voorbereiding op het duel met Finland. Vanochtend trainen ze in Tubeke, ervoor al geven Roberto Martinez en Eden Hazard interviews. Iets na de middag vertrekt de selectie met het vliegtuig naar Sint-Petersburg. In de Russische stad beginnen de Belgen maandagavond om 21u aan hun laatste groepswedstrijd. .