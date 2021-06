17 uur 37. "Om 21 uur is de warmte hier draaglijk". Onze reporter Ruben Van Gucht staat momenteel met analist Eddy Snelders naast het terrein in Sevilla. De grasmat mogen ze niet inspecteren, de hitte voelen ze wel. "Goed dat ze pas om 21 uur voetballen. Dan zal de warmte draaglijk zijn voor de Rode Duivels", denkt voormalig assistent-bondscoach Eddy Snelders. .

16:35

16 uur 35. Nacer Chadli is ziek. Nacer Chadli (31) is niet meegereisd naar Sevilla. De flankspeler is ziek en moest afhaken voor België - Portugal. "Hij voelt zich niet goed, kon niet trainen en is niet fit voor de wedstrijd", laat de Belgische voetbalbond RBFA weten. "Corona is het alleszins niet", voegt de perschef er nog aan toe. Chadli speelde tot nu een wedstrijd op het EK. Maandag stond hij 90 minuten op het terrein tegen Finland (2-0). .