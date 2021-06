Helft van Rode Duivels-selectie liet zich maandag niet vaccineren

11:33

11 uur 33. Helft van de spelers is niet gevaccineerd. De Rode Duivels hebben maandagavond een prikje gekregen met het Pfizer-vaccin. Onder meer Toby Alderweireld, Timothy Castagne, Thibaut Courtois, Jérémy Doku en Thomas Vermaelen lieten zich vaccineren, maar opvallend: ongeveer de helft van de spelersgroep heeft maandag geen prik gekregen. Naar verluidt vrezen enkele spelers de bijwerkingen van het vaccin. De tweede prik zou normaal gezien gegeven worden in de eerste week van juli, wanneer het EK nog volop aan de gang is. Wellicht zal bondscoach Roberto Martinez vanmiddag meer uitleg geven over de vaccinaties bij de Rode Duivels op zijn persconferentie. De persbabbel is straks live te volgen op deze pagina, vanaf 14.30 uur. .