EK-nieuws: Busquets sluit weer aan bij de Spaanse selectie

12:23

12 uur 23. Busquets sluit weer aan bij de Spaanse nationale ploeg. Spanje kan opnieuw beroep doen op verdediger Sergio Busquets. De Spanjaard testte op 6 juni positief op het coronavirus en moest hierdoor de Spaanse selectie even verlaten. Hij ging sindsdien in isolatie. Gisteren testte Busquets negatief en zo mag hij dus opnieuw aansluiten voor de wedstrijd tegen Polen van morgen. Of hij gaat spelen is nog maar de vraag, want de Spanjaard kon door zijn isolatie niet voldoende trainen. Spanje speelde in hun eerste wedstrijd 0-0 gelijk tegen Zweden. De vervanger van de ervaren Busquets was toen Rodri Hernandez. De kapiteinsband nam Jordi Alba in ontvangst gedurende zijn afwezigheid. Aan het begin van het EK zat de schrik er goed in bij de Spanjaarden. Uit vrees voor een echte uitbraak van het virus binnen de ploeg, riep trainer Luis Enrique een parallelle ploeg op om in aparte bubbels te kunnen trainen. Even was er sprake om Busquets thuis te laten, maar trainer Enrique besloot om toch op hem te wachten. .