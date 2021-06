15 uur 09. Gareth Bale was gisteren Star of the Match tegen Turkije - hier het bewijs!

15:01

15 uur 01. Maguire is paraat voor match tegen Schotland. De Engelse bondscoach Gareth Southgate kan morgen in de tweede groepswedstrijd op het EK, tegen Schotland, beschikken over Harry Maguire. De verdediger van Manchester United is hersteld van de enkelblessure die hem de afgelopen weken aan de kant hield. Maguire miste daardoor onder meer de finale van de Europa League tegen Villarreal. Zonder de duurste verdediger ter wereld, die in 2019 voor zo'n 90 miljoen euro van Leicester City naar United kwam, verloor de Engelse club na strafschoppen. "Ik heb nu weer een paar trainingen meegedaan en ik voel me goed", zei Maguire. "Ik ben beschikbaar tegen Schotland, ik kijk ernaar uit." Southgate moet beslissen of hij het meteen aandurft om Maguire weer te laten starten. Tegen Kroatië stond Tyrone Mings centraal achterin naast John Stones. Raheem Sterling maakte na bijna een uur spelen het enige doelpunt op Wembley. Schotland begon het EK met een nederlaag in Glasgow tegen Tsjechië (0-2). .