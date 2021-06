EK Kort: Wijnaldum: "UEFA moet ons beschermen tegen racisme"

14:55 14 uur 55. Oostenrijker Baumgartner: "We willen nog meer geschiedenis schrijven". Voor het eerst in zijn geschiedenis wist Oostenrijk de groepsfase van een EK te overleven. Maar als de ploeg van Franco Foda nog verder wil geraken, zal het zaterdag op Wembley eerst voorbij Italië moeten. Geen vanzelfsprekende klus dus. "We hebben al iets groot gerealiseerd, maar we willen nog iets groter bereiken", vertelde middenvelder Christoph Baumgartner. "We willen Italië kloppen, ook al weten we dat dat moeilijk zal zijn. We willen gewoon blijven dromen. We hebben al geschiedenis geschreven, maar we willen dat nog meer doen." . Oostenrijker Baumgartner: "We willen nog meer geschiedenis schrijven" Voor het eerst in zijn geschiedenis wist Oostenrijk de groepsfase van een EK te overleven. Maar als de ploeg van Franco Foda nog verder wil geraken, zal het zaterdag op Wembley eerst voorbij Italië moeten. Geen vanzelfsprekende klus dus. "We hebben al iets groot gerealiseerd, maar we willen nog iets groter bereiken", vertelde middenvelder Christoph Baumgartner. "We willen Italië kloppen, ook al weten we dat dat moeilijk zal zijn. We willen gewoon blijven dromen. We hebben al geschiedenis geschreven, maar we willen dat nog meer doen."



13:15 13 uur 15. Wijnaldum: "UEFA moet ons beschermen tegen racisme". Zondag speelt Nederland zijn 1/8ste finale tegen Tsjechië in de Puskás Arena. Tijdens het EK klonken er in het Hongaarse stadion al apengeluiden, maar Oranje-aanvoerder Wijnaldum weet nog niet wat hij zal doen, mocht het opnieuw gebeuren. "Ik heb daar natuurlijk wel over nagedacht", zei de kersverse PSG-speler. "Ook omdat ik eerder heb gezegd dat ik dat wel zou doen." "Maar als ik eerlijk ben, weet ik niet hoe ik zal reageren. Je wil ook niet dat fans denken: Nederland is beter, maar als we ze racistisch bejegenen, lopen ze toch wel van het veld. "Het was misschien ook een beetje makkelijk gezegd van me, omdat ik het probleem zelf nooit ben tegengekomen. Ik vind dat de UEFA ons moet beschermen." Toch sluit Wijnaldum niet uit dat hij zondag van het veld stapt als er weer racistische geluiden weerklinken. "Maar ik zou het dan wel eerst met mijn medespelers bespreken. Ik zou ook eerst met de scheidsrechter praten. Maar hopelijk is het niet nodig." .





12:29 12 uur 29. Bondscoach Kroatië: "Spanje is een van de lastigste tegenstanders". Kroatië wist zich op de laatste speeldag te verzekeren van een plekje bij de laatste 16. Maandag staat de volgende uitdaging op het programma voor de vicewereldkampioen: een kraker tegen Spanje. "Een van de lastigste tegenstanders wacht op ons. Zweden zou gemakkelijker geweest zijn. Maar we moeten het nemen zoals het is", vertelde Kroatisch bondscoach Zlatko Dalic. "We moeten ons goed voorbereiden, maar we hebben ook kwaliteit. Het zal ook niet eenvoudig zijn voor de Spanjaarden." .





12:08 12 uur 08. Deens bondscoach Hjulmand: "We zijn nog meer naar elkaar toegegroeid". Na een dramatisch begin van het EK, met een hartstilstand van sterspeler Christian Eriksen, wist Denemarken zich toch te plaatsen voor de volgende ronde tegen Wales. Bondscoach Kasper Hjulmand is dan ook in de wolken met de prestaties van zijn team. "Momenteel heb ik de beste job ter wereld. Ik hou ervan hier te zijn. Ik hou van deze spelers en we zijn nu nog meer naar elkaar toe gegroeid", aldus de 49-jarige trainer. Niet alleen Hjulmand zelf, maar ook zijn spelers zijn tevreden met de gang van zaken binnen het nationale elftal. Zijn kwaliteiten als mens en als coach gaan hand in hand", verklaarde middenvelder Thomas Delaney. "Hij bekommert zich om iedereen. Hij is emotioneel, eerlijk en je kan altijd bij hem terecht. Hij is een zeer moderne coach. Het is voor de spelers belangrijk in deze periode iemand als hem te hebben die op deze manier aan het roer staat." .

Niet alleen Hjulmand zelf, maar ook zijn spelers zijn tevreden met de gang van zaken binnen het nationale elftal. Zijn kwaliteiten als mens en als coach gaan hand in hand", verklaarde middenvelder Thomas Delaney. "Hij bekommert zich om iedereen. Hij is emotioneel, eerlijk en je kan altijd bij hem terecht. Hij is een zeer moderne coach. Het is voor de spelers belangrijk in deze periode iemand als hem te hebben die op deze manier aan het roer staat."







12:07 12 uur 07. Denen kijken Wales in de ogen. Zaterdag speelt Denemarken zijn 1/8e finale tegen Wales. Voor het eerst op dit EK spelen de Denen niet in het eigen Kopenhagen, maar wel in Amsterdam. "We hebben tot nu enorme steun gekregen in Kopenhagen. Nu zal dat helemaal anders zijn. Maar ook in Amsterdam willen 4.000 Deense supporters ons aanmoedigen. Dat is ongelooflijk", verklaarde Thomas Delaney. "De energie zit goed in dit team. Na al wat er gebeurd is, zijn we erin geslaagd opnieuw het veld op te gaan en twee heel goede matchen te spelen", vulde aanvaller Andreas Cornelius aan. Toch is het respect voor Wales groot. "Gareth Bale heeft zoveel kwaliteit. We moeten uitkijken voor hem. We mogen geen counters en vrije trappen toestaan. Maar het is zeker niet alleen een team dat rond één man draait", besloot Cornelius. . Denen kijken Wales in de ogen Zaterdag speelt Denemarken zijn 1/8e finale tegen Wales. Voor het eerst op dit EK spelen de Denen niet in het eigen Kopenhagen, maar wel in Amsterdam. "We hebben tot nu enorme steun gekregen in Kopenhagen. Nu zal dat helemaal anders zijn. Maar ook in Amsterdam willen 4.000 Deense supporters ons aanmoedigen. Dat is ongelooflijk", verklaarde Thomas Delaney. "De energie zit goed in dit team. Na al wat er gebeurd is, zijn we erin geslaagd opnieuw het veld op te gaan en twee heel goede matchen te spelen", vulde aanvaller Andreas Cornelius aan.

Toch is het respect voor Wales groot. "Gareth Bale heeft zoveel kwaliteit. We moeten uitkijken voor hem. We mogen geen counters en vrije trappen toestaan. Maar het is zeker niet alleen een team dat rond één man draait", besloot Cornelius.





11:12 11 uur 12. Ali Daei feliciteert Ronaldo . Na zijn twee doelpunten van gisteren staat Cristiano Ronaldo nu op gelijke hoogte met de Iraniër Ali Daei. Beide heren hebben nu 109 doelpunten gescoord voor hun nationale elftal. De oud-voetballer feliciteerde zijn mede-recordhouder dan ook via Instagram: "Mijn felicitaties aan Cristiano, die nu één goal verwijderd is van het verbeteren van het internationale doelpuntenrecord bij de mannen", schrijft de 52-jarige Iraniër. Volgens de officiële cijfers maakte Daei, oud-speler van onder meer Bayern München en Hertha BSC, tussen 1993 en 2006 zijn 109 doelpunten in 149 interlands. De 36-jarige Ronaldo speelde woensdagavond in Boedapest zijn 178e interland. .







