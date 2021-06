EK kort: Vaccin voor Spanje, onderonsje Paus Franciscus en UEFA-preses Ceferin

13 uur 08. Chilwell over spelershotel Engeland: "Darts, tafeltennis, basketbal, ... , alles is er".

12:47

De Spaanse selectie is intussen gevaccineerd. Met spoed nadat er een uitbraak was vastgesteld in de spelerskern. De Spaanse voetbalbond meldt dat het om "een volledige vaccinatie" gaat. De spuitjes werden toegediend in de uitvalsbasis in Madrid. Volgens de Spaanse pers kregen sommigen het vaccin van Johnson en Johnson (waarvan één dosis volstaat) of een tweede dosis van het Pfizer-vaccin. . 12 uur 47.