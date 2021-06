EK kort: Vaccin voor Spanje, Kroos: "Groep overleven zou statement zijn"

16:03

16 uur 03. Ceferin blikt vooruit: "Het wordt zaak om ons aan te passen". Het was voor de UEFA een lange lijdensweg richting het EK 2020. Enkele uren voor de start blikt voorzitter Aleksander Ceferin in een interview met AFP vooruit. "Het wordt zaak om ons aan te passen. Zo kunnen we volhouden tot het einde", zei de Sloveen. Ceferin toonde zich desondanks optimistisch over de goede afloop van het toernooi, dat nog loopt tot 11 juli. "Ik verwacht niet dat er wedstrijden zullen worden uitgesteld. De bubbels zijn zeer strikt. Natuurlijk kan er altijd iets gebeuren, maar ik heb er vertrouwen in." "Ik was er ook van in het begin van de pandemie al van overtuigd dat het EK best dit jaar kon plaatsvinden", ging Ceferin verder. "We hebben het EK vorig jaar uitgesteld om de nationale competities te kunnen laten eindigen in de zomer. Ook belangrijk: als het EK vorig jaar niet was uitgesteld, was het zeker zonder publiek doorgegaan." Dit jaar zullen er wel supporters aanwezig zijn, maar slechts in beperkte mate en volgens een streng coronaprotocol. "Het is een bijzondere situatie, maar we moeten ons allemaal aanpassen", onderlijnde Ceferin. "We hebben meer dan een jaar zonder publiek gespeeld. We moeten begrijpen dat dit geen gewoon EK is. Het vindt in elf landen plaats en je hebt dan nog eens de pandemie die het reizen bemoeilijkt." .