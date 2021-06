EK Kort: UEFA schorst van racisme beschuldigde Arnautovic 1 speeldag

De Zweedse middenvelder Dejan Kulusevski is woensdag voor het eerst na zijn positieve coronatest opnieuw op het trainingsveld verschenen. De 21-jarige speler van Juventus werkte woensdag een individuele training af op het Zweedse EK-basiskamp in Göteborg terwijl de andere spelers genoten van een dagje rust. Morgen zal Kulusevski opnieuw met de groep trainen.

14 uur 57. Kulusevski keert na coronabesmetting terug op het trainingsveld. De Zweedse middenvelder Dejan Kulusevski is woensdag voor het eerst na zijn positieve coronatest opnieuw op het trainingsveld verschenen. De 21-jarige speler van Juventus werkte woensdag een individuele training af op het Zweedse EK-basiskamp in Göteborg terwijl de andere spelers genoten van een dagje rust. Morgen zal Kulusevski opnieuw met de groep trainen. "Raad eens wie er terug is", klonk het woensdag op een Instagrampost van de Zweedse nationale ploeg met een foto van de Juventus-speler op een spinningfiets. De 22-jarige middenvelder testte vorige week samen met Mattias Svanberg van FC Bologna positief op het coronavirus. Wanneer Svanberg opnieuw bij de nationale ploeg zal aansluiten, is nog niet bekend. Zweden neemt het vrijdag om 15 uur op tegen Slovakije, dat na de 1-2 zege tegen Polen verrassend groep E aanvoert. Zweden mikt er op een eerste overwinning na het 0-0 gelijkspel tegen groepsfavoriet Spanje. .

De voetbalbond van Noord-Macedonië had bij UEFA aangedrongen op een straf voor de speler. Arnautovic ontkende in eerste instantie, maar bood toch zijn verontschuldigingen aan.

14 uur 20. 1 Speeldag schorsing voor Arnautovic. Het Oostenrijkse woelwater Marko Arnautovic heeft van de UEFA één speeldag schorsing gekregen wegens beledigende uitlatingen aan het adres van zijn Noord-Macedonische tegenstander Ezgjan Alioski. Dat deelde de Europese voetbalbond vandaag mee. Daardoor zal bondscoach Franco Foda geen beroep op zijn spits kunnen doen voor de wedstrijd donderdagavond tegen Nederland. De 32-jarige spits van het Chinese SH SIPG werd ervan beschuldigd na zijn doelpunt in de 3-1 zege tegen Noord-Macedonië zondag tegenstander Alioski beledigd te hebben. Er zou ook sprake zijn geweest van racistische uitlatingen, maar dat werd door de UEFA niet weerhouden. De voetbalbond van Noord-Macedonië had bij UEFA aangedrongen op een straf voor de speler. Arnautovic ontkende in eerste instantie, maar bood toch zijn verontschuldigingen aan. (Bekijk de bewuste fase hieronder) .

11 uur 51. Pogba relativeert de beet van "zijn vriend" Rüdiger. Paul Pogba tilt niet zwaar aan de beet die hij gisteren van Antonio Rüdiger kreeg in de clash tussen Frankrijk en Duitsland op het EK. Het incident werd niet opgemerkt door de scheidsrechter of de VAR, maar werd op sociale media wel druk besproken. Na afloop van de wedstrijd, die Frankrijk met 1-0 won, relativeerde Pogba de actie. "Hij is mijn vriend. Ik ben niet iemand die om een kaart gaat roepen. Ik denk dat hij mij een beetje heeft gebeten, het is iets vriendschappelijks, we kennen elkaar goed." Het incident vond plaats op het einde van de eerste helft. Na het laatste fluitsignaal gaven de verdediger van Chelsea en de middenvelder van Manchester United elkaar een knuffel. Rüdiger zelf wilde na de match weinig kwijt over zijn opmerkelijke actie. "Het ziet er ongelukkig uit, maar Paul en ik hebben na het laatste fluitsignaal vriendschappelijk gesproken en heeft mij bevestigd dat het geen beet was. Daarna heeft hij dat ook herhaald in interviews." .