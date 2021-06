EK Kort: UEFA onderzoekt mogelijke coronainbreuk bij Noord-Macedonië

18:13 18 uur 13. Schond Noord-Macedonië coronaprotocol? Noord-Macedonië riskeert een sanctie vanwege mogelijke inbreuken op de coronamaatregelen tijdens het EK. De spelers van Noord-Macedonië zouden zich schuldig gemaakt hebben aan "wangedrag en schending van het UEFA Return to Play Protocol" tijdens het afnemen van coronatests afgelopen zaterdag in Amsterdam. De UEFA is een onderzoek gestart. Noord-Macedonië nam voor het eerst deel aan het EK, maar verloor zijn 3 wedstrijden. . Schond Noord-Macedonië coronaprotocol? Noord-Macedonië riskeert een sanctie vanwege mogelijke inbreuken op de coronamaatregelen tijdens het EK. De spelers van Noord-Macedonië zouden zich schuldig gemaakt hebben aan "wangedrag en schending van het UEFA Return to Play Protocol" tijdens het afnemen van coronatests afgelopen zaterdag in Amsterdam. De UEFA is een onderzoek gestart.



Noord-Macedonië nam voor het eerst deel aan het EK, maar verloor zijn 3 wedstrijden.



15:46 15 uur 46. Oostenrijkse bondscoach betreurt de dunne spoeling fans .

De Oostenrijkse bondscoach Franco Foda betreurt dat maar weinig Oostenrijkse fans naar Londen kunnen afreizen, waar de Oostenrijkers het zaterdag in de 1/8e finales op het EK opnemen tegen Italië. Dat komt door de strenge Britse inreisregels vanwege de coronapandemie. Ook de Oostenrijkse regelgeving voor wie uit Londen terugkeert, vormt een hinderpaal.

De Europese Voetbalfederatie UEFA heeft een deal met de Britse overheid voor meer toegang tot de halve finales en de finale van het EK in het Wembley-stadion, maar niet voor de wedstrijden van de 1/8e finales.

"Het heeft geen zin om in Londen te spelen", zei Foda in een gesprek met de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung. "Gezondheid komt voor alles. Maar als je kijkt naar de inreisregels, met het oog op de virusvariant in Engeland, zou het waanzinnig zijn dat onze fans er niet kunnen zijn."

Oostenrijk stootte nog nooit zo ver door op een Europees kampioenschap voetbal. "Het gebeurt niet elke dag dat we bij de laatste 16 zijn", aldus Foda. "In dit geval hoop ik dat een oplossing wordt gevonden voor de fans. Het zou een mogelijkheid zijn om de match te verplaatsen. Ik hoop dat er zo veel mogelijk fans ons kunnen vergezellen."

09:40 09 uur 40. Het EK van Luuk de Jong zit erop. Nederland zet het EK voort zonder Luuk de Jong. De 38-voudige international heeft dinsdag een knieblessure opgelopen en heeft het Nederlandse basiskamp verlaten. De spits van Sevilla was geen basisspeler in de groepsfase, maar viel in de eerste matchen in de slotfase in. Frank de Boer gaf in zijn voorhoede sowieso de voorkeur aan Wout Weghorst, Memphis Depay en Donyell Malen.

