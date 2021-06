EK Kort: Tv-regisseur pareert kritiek: "Geen voyeurisme bij Eriksen"

11:53

11 uur 53. We hebben het verdriet en de wanhoop van spelers, staf en supporters getoond. Het was zeker geen voyeurisme. Ik had net een gevoel van eenheid. De instructies van de UEFA waren duidelijk. We kregen te horen dat we geen close-up van Eriksen of van de hartmassage mochten tonen. Het was geen probleem om de emoties bij de mensen om hem heen te tonen. Franse tv-regisseur Jean-Jacques Amselm.