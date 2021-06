13:03

13 uur 03. De Tsjechen vliegen later naar Boedapest. De Tsjechen hebben hun training in Boedapest van vandaag vervangen door een training in het eigen Praag. De reden? Technische problemen met het vliegtuig dat Tsjechië naar de Hongaarse hoofdstad moest brengen. Tsjechië speelt zijn 1/8e finale zondag tegen Nederland. De spelers zouden deze namiddag het stadion van Boedapest verkennen en er ook trainen, maar dat gaat dus niet door. Het elftal reist nu pas in de vooravond naar Hongarije. .