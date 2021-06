EK kort: Ronaldo is "gemotiveerder dan ooit", Thelin stand-by bij Zweden

16:47

16 uur 47. Ronaldo: "Ik sta op dit EK alsof het mijn 1e is". Cristiano Ronaldo begint met ongebreideld enthousiasme aan zijn vijfde EK voetbal. "Ik sta op dit EK alsof het mijn eerste is. Ik voel me net zo gemotiveerd of zelfs gemotiveerder dan in 2004, op mijn eerste EK", zegt de 36-jarige aanvoerder aan het Portugese tijdschrift "360". "We zijn de titelverdediger en we zijn opnieuw een van de kanshebbers op de trofee. Het heeft geen zin om titels te beloven of voorspellingen te doen. Wat ik wel kan beloven is dat we elke wedstrijd spelen met de intentie om te winnen." Het Portugese elftal komt dinsdag in Boedapest voor het eerst in actie tegen Hongarije, in groep F. 4 dagen later is Duitsland de tegenstander in München. De ploeg van Ronaldo neemt het op 23 juni op tegen wereldkampioen Frankrijk. "Dit zijn de tegenstanders waar we tegen moeten spelen. We respecteren elk team", zei Ronaldo, die samen met de Fransman Michel Platini topscorer is op het EK (9 doelpunten). "Er zijn geen gemakkelijke wedstrijden." .