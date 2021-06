11:51

11 uur 51. Pogba relativeert de beet van "zijn vriend" Rüdiger. Paul Pogba tilt niet zwaar aan de beet die hij gisteren van Antonio Rüdiger kreeg in de clash tussen Frankrijk en Duitsland op het EK. Het incident werd niet opgemerkt door de scheidsrechter of de VAR, maar werd op sociale media wel druk besproken. Na afloop van de wedstrijd, die Frankrijk met 1-0 won, relativeerde Pogba de actie. "Hij is mijn vriend. Ik ben niet iemand die om een kaart gaat roepen. Ik denk dat hij mij een beetje heeft gebeten, het is iets vriendschappelijks, we kennen elkaar goed." Het incident vond plaats op het einde van de eerste helft. Na het laatste fluitsignaal gaven de verdediger van Chelsea en de middenvelder van Manchester United elkaar een knuffel. Rüdiger zelf wilde na de match weinig kwijt over zijn opmerkelijke actie. "Het ziet er ongelukkig uit, maar Paul en ik hebben na het laatste fluitsignaal vriendschappelijk gesproken en heeft mij bevestigd dat het geen beet was. Daarna heeft hij dat ook herhaald in interviews." .